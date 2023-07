Lazio, Roma, Inter e Wimbledon: le ultimissime

Luis Alberto rinnova e Sarri sogna Berardi. Rioma a caccia della punta. Ausilio: "Controllo i sicla delle molgie dei calciatori. Berrettini-Sonego sospesa per oscurità

ROMA – In attesa degli acquisti il patron della Lazio continua a confermare quei giocatori che Sarri considera dei punti fermi: dopo Pedro anche Luis Alberto ha trovato l'accordo per il rinnovo ed ha posto la firma sul contratto fino al 2027 . Lo spagnolo guadagnerà 4 milioni di euro a stagione bonus compresi. Ieri sera intanto esclusiva di Maurizio Sarri a Sportitalia che ha svelato: “Mi piacerebbe allenare Berardi ma al momento è del Sassuolo”. Così sul futuro: “Ho ricevuto un'offerta dall'Arabia ma sto bene qui alla Lazio”.

Problema in attacco per la Roma: su Scamacca infatti è piombato il Milan e riportarlo in gialloross dunque diventa un problema. Per quanto riguarda Alvaro Morata e Folarin Balogun sono probabilmente i due attaccanti preferiti di Mourinho, ma sono anche quelli più difficili da prendere. Troppo costosi, troppo forti per essere presi in prestito.

A margine di un evento Ausilio, direttore sportivo dell'Inter reduce dall'affare Frattesi, ha rivelato di spiare le mogli dei calciatori sui social: “Ora confesso una cosa. Non ho un account Instagram ufficiale, ne ho creato uno per controllare le mogli perché qualcuna mi ha creato dei problemi. Dalle mogli e dalle fidanzate si capiscono tante cose, anche della personalità del calciatore. Poi seguo anche calciatori, anche di altre squadre. Ma l'ho creato per la moglie fomosa di un calciatore che mi stava dando tantissimi problemi”.

Lunedì era stata la pioggia dopo un solo set (vinto da Lorenzo Sonego), ieri sera invece è stata l'oscurità a fermare il match di primo turno tra il tennista torinese e Matteo Berrettini. La partita è stata fermata dal giudice arbitro sul punteggio a favore di Berrettini di 6/7 - 6/3 - 7/6 e un gioco pari nel quarto set (15 pari).