Roma, Lazio, Milan e Juventus: le ultimissime

A ruba le nuove maglie della Roma. Lazio ad un passo da D'Ambrosio. Il Milan accelera per Pulisic. la Juve attende offerte per Zakaria

ROMA - A trent'anni di distanza dall'ultima volta, le tre strisce Adidas tornano sulla maglia dell'AS Roma, in un design che prende ispirazione dagli anni 90 e nello specifico dalla stagione 1992-93. Minimalista e classica, la maglia 'Home' dell'AS Roma per la stagione 2023-24 presenta uno scollo a V a coste, con rifiniture gialle su sfondo rosso. Dalle spalle scendono invece le tre strisce di Adidas, che vengono riprese anche nei pantaloncini.

Danilo D'Ambrosio è vicino a diventare un giocatore della Lazio. I procuratori del difensore e il club biancoceleste sono al lavoro per trovare l'intesa definitiva con la settimana prossima che potrebbe essere decisiva per la chiusura dell'affare. Il giocatore è attualmente svincolato dopo la decisione da parte dell'Inter di non rinnovare il contratto scaduto lo scorso 30 giugno.

Il Milan piazza lo scatto per arrivare a Christian Pulisic. I rossoneri sono da tempo in trattativa con il Chelsea per il talento offensivo americano, in scadenza di contratto nel 2024, e nelle ultime ore hanno aumentato l'offerta. La proposta rossonera adesso è arrivata a 22 milioni di euro bonus compresi (18 milioni di parte fissa e 4 di bonus): una cifra che si avvicina alla richiesta dei Blues. Il Chelsea ha in mano anche una proposta del Lione di 25 milioni di euro.

Contatti continui tra Denis Zakaria e il West Ham. Nelle prossime ore il club di Premier League presenterà la prima offerta ufficiale da 18 milioni, con la Juventus che ne chiede 25. I due club potrebbero venirsi incontro, visto che tra le priorità dei bianconeri ci sono le uscite. Ascolta le news della mattina