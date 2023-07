Bayern Leverkusen, Milan, Wembley e Ferrari: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Il Bayern Leverkusen piazza il colpo Xhaka. Romero è del Milan. Avanzano Berrettini e Musetti. Parla Leclerc

ROMA - Il Bayer Leverkusen ha piazzato il colpo a centrocampo. Tramite un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, il club tedesco ha annunciato l'ingaggio di Granit Xhaka. L'ex Arsenal ha firmato un contratto con le Aspirine fino al 2028.

Arrivata l'ufficialità, Luka Romero è un nuovo giocatore del Milan. Il giocatore, il cui contratto con la Lazio era scaduto lo scorso 30 giugno, ha svolto le visite mediche di rito ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Nato a Victoria de Durango (Messico) il 18 novembre 2004, Luka cresce nel Settore Giovanile del Maiorca con cui debutta in Prima Squadra nel giugno 2020, collezionando 9 presenze e 1 gol. Nel 2021 si trasferisce in Italia, alla Lazio, con cui totalizza 21 presenze e 1 gol. Luka Romero vestirà la maglia numero 18.

Matteo Berrettini ha superato Lorenzo Sonego nel derby del primo turno di Wimbledon 2023, che si è giocato su tre giorni a causa della pioggia. Il tennista romano è tornato alla vittoria dopo i numerosi problemi fisici, ed è ora chiamato ad affrontare Alex De Minaur per confermare la crescita. Avanza anche Lorenzo Musetti che supera lo spagnolo Munar, numero 109 del ranking Atp e ora se la dovrà vedere con Hurchakz.

"Il feeling e il passo sono migliorati da Barcellona in avanti, ma dobbiamo restare con i piedi per terra perché la Red Bull è ancora molto avanti". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del weekend del Gp di Gran Bretagna. "In Austria abbiamo avuto tanta fiducia nella macchina, con un passo gara che si è

alzato di livello -aggiunge il 25enne monegasco-. Non dobbiamo comunque farci trasportare dall'entusiasmo".