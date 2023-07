Roma, Lazio, Napoli e Under 19: le ultimissime

Mourino si aspetta novità. Oggi le nuove maglie della Lazio. Il Psg sogna Osimhen. Sconfitta all'Europeo per l'Under 19

ROMA - Mourino rientra e aspetta novità. Due anni fa, al suo sbarco nella Capitale, nella prima intervista disse di aspettarsi dei regali da parte dei Friedkin. Arrivò Abraham, poi l’anno successivo abbracciò Dybala e adesso spera di poter ricevere almeno una sorpresa prima dell’inizio del campionato. Quindi un centrocampista forte e un attaccante da venti gol a stagione. Terminate le vacanze domani sbarcherà nuovamente nella Capitale per cominciare la sua terza stagione alla Roma, pronto a dare il massimo per centrare la qualificazione alla Champions e provare un’altra cavalcata europea e in Coppa Italia.

In casa Lazio è il giorno della presentazione delle nuove maglie che saranno ispirate allo scudetto del 1974 nella ricorrenza del cinquantenario. L'appuntamrnto è fissato sui social ale 12 per le prima due casacche quella home, che sarà celeste e quella away, che invece sara blu navy. La terza verrà svelata ad Auronzo, poi ci sarà un kit nero per la Champions.

In casa Napoli il rischio che Osimhen vada via resta. Tutta colpa del Psg e di Mbappé che, qualora dovesse andarsene andare a Madrid, porterebbe nelle casse del club francese la modica cifra di 200 milioni di euro o giù di li. Con quei soldi da aggiungere agli altri in dotazione nella cassaforte di Al-Khelaïfi ne verrebbe fuori un immediato attacco ad Osimhen.

Dopo aver battuto nettamente Malta nella gara inaugurale dell'Europeo Under 19 l'Italia di Alberto Bollini incassa una durissima sconfitta dal Portogallo nella seconda giornata. Gli azzurri di Bollini sbloccano con Lipani (poi espulso) ma vengono travolti nella ripresa con il risultato finale di 5-1.