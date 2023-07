Lazio, Roma, Brozovic e Serie B: le ultimissime

Svelate le nuove maglie della Lazio. Le date del ritiro in Portogallo della Roma. L'Al Nassr rischia il blocco di mercato. Lecco in Serie B, Reggina no

ROMA - La Lazio ha svelato le divise della stagione 2023-24 che sono dedicate allo scudetto del ’74 in occasione del 50° anniversario. Tutto sui social con semplici foto, anche se il club ha ingaggiato alcuni influencer di maglie da calcio che hanno pubblicizzato quella della Lazio in quattro posti iconici di Roma: fontana di Trevi, piazza Navona, Pantheon e il Lazio Style di via di Propaganda a due passi da piazza di Spagna. La prima maglia è classica, celeste, con il collo a V bianco e caratterizzata dall’aquila Olympia impressa sulla parte anteriore con un design in rilievo tono su tono. la seconda è blunavy.

La Roma è pronta per il suo quarto ritiro in Portogallo. Il club ha deciso di spostarsi nuovamente in Algarve per permettere a Mourinho di preparare la squadra in vista della stagione che partirà il 20 agosto con la prima sfida di campionato contro la Salernitana. Dopo l'annullamento della tournèe in Asia, i dirigenti della Roma hanno a lungo studiato una possibile location per la preparazione di fine luglio: scelta ricaduta nuovamente sull'Algarve a partire da sabato 22 luglio, fino probabilmente a domenica 30 luglio.

Marcelo Brozovic è finora l’unico acquisto ufficializzato dall’Al Nassr, una spesa di 18 milioni di euro che vale praticamente il 20% dell’intera rosa, con tutto che in squadra c’è Cristiano Ronaldo. Ma le mosse disinvolte del club saudita, in particolare per quanto riguarda il monte ingaggi, avrebbero attirato l’attenzione della Saudi Pro League. Secondo alcuni rumors, al momento tuttavia non verificati, l’Al Nassr potrebbe essere sottoposto a un blocco del mercato in entrata.

Il Lecco è stato ammesso al prossimo campionato di Serie B, dopo il parere favorevole della commissione criteri infrastrutturali, mentre la Reggina è stata esclusa dalla prossima serie cadetta dopo il parere negativo della Covisoc. Fermato anche il Siena, che non parteciperà alla prossima Serie C. Lo ha stabilito il consiglio federale odierno, di fatto assecondando quanto scritto nelle relazioni delle commissioni. In cima alla graduatoria delle riammissioni nel campionato cadetto c’è il Brescia che al momento sarebbe riammessa, all’esito dei ricorsi da presentare entro 48 ore (il 20 luglio c’è il Collegio di Garanzia). Ascolta le news della mattina