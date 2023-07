Serie A, Juventus, Wimbledon e formula uno: le ultimissime

Anticipi e posticipi delle prime quattro di serie A. Ufficiale Giuntoli alla Juve. Sinner vola agli ottavi a Londra. Le prime libere in Inghilterra

ROMA - La Lega reso noti anticipi e posticipi - con orari, date e copertura tv - dei primi quattro turni di campionato, dal 19 agosto al 18 settembre, arrivando quindi fino a dopo la prima sosta. Saranno Empoli-Verona e la sfida tra la neopromossa Frosinone e il Napoli campione d'Italia ad aprire il campionato di Serie A, stagione 2023-2024. Domenica alle 18.30 Roma-Salernitana alle 20.45 Lecce-Lazio. Alla seconda sabato 26 agosto alle 20.45 Verona-Roma, domenica alla stessa ora Lazio-Genoa.

Adesso è ufficiale. Cristiano Giuntoli, dopo i successi ottenuti con il Napoli, è il nuovo direttore della Juventus. La società, infatti, ha reso noto "di aver raggiunto un accordo con Cristiano Giuntoli per il conferimento allo stesso dell'incarico di Football Director fino alla conclusione della stagione sportiva 2027/2028, a riporto di Maurizio Scanavino, Chief Executive Officer”. “Essere alla Juventus è un'emozione indescrivibile” le prime parole di Giuntoli.

Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet club di Londra. Il 21enne altoatesino, numero 8 del mondo e ottava testa di serie, supera il 26enne francese Quentin Halys, numero 79 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 in due ore e 27 minuti. Bene anchre Berrettini che va al terzo turno dopo aver battuto De Minaur, eliminato

Il bicampione del mondo in carica e leader iridato Max Verstappen chiude al comando la prima sessione di libere del Gp di Gran Bretagna a Silverstone. L'olandese della Red Bull gira in 1'28"600 precedendo il messicano Sergio Perez (1'29"048), suo compagno di squadra, il britannico della Williams Alexander Albon (1'29"089) e lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso (1'29"268). Al quinto e settimo posto le due Ferrari rispettivamente con il monegasco Charles Leclerc (1'29"280) e con lo spagnolo Carlos Sainz (1'29"357). Si torna in pista alle 17. Ascolta le news del pomeriggio