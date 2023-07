Roma, Lazio, Inter e Van der Sar: le ultimissime

Mourinho torna a Roma. la Juve ci prova per Milinkovic. Frattesi: "L'Inter un sogno". Van der sar in terapia intensiva

ROMA – Riparte la nuova stagione della Roma. José Mourinho nel pomeriggio tornerà nella Capitale ed è pronto a cominciare la sua terza stagione in giallorosso, con le idee ben chiare di come organizzare questa preparazione estiva, ma con i dubbi su quali saranno i rinforzi fondamentali per la sua squadra. Rientrerà dopo aver trascorso gli ultimi giorni a Londra con la famiglia e il suo fedele amico Nuno Santos: sempre insieme molto probabilmente già questo pomeriggio avranno una prima riunione con lo staff tecnico in vista del raduno fissato per lunedì mattina.

Il neo diesse della Juventus Giuntoli sogna il colpo Milinkovic e mette sul piatto Rovella più Luca Pellegrini da aggiungere al cash ìda stabilire e riscuotere in futuro per accontentare la Lazio e soddisfare le rispettive esigenze. Ipotesi di incontro tra Lazio e Juve in cantiere lunedì. E se non dovessero vedersi, ma solo sentirsi, sarà lo stesso una giornata cruciale, forse di svolta

"Sono felice. Anzi, felicissimo. Non potevo chiedere di meglio. È un onore per me indossare questi colori, li difenderò ovunque, dando tutto me stesso. Grazie @inter per l'opportunità. Grazie ai tifosi per avermi fatto già sentire parte di questa famiglia". Sono le prime parole di Davide Frattesi tramite un post su Instagram. L'ex centrocampista del Sassuolo e uno dei nuovi acquisti dell'Inter.

L'ex calciatore olandese Edwin van der Sar, 53 anni, gia' portiere dell'Ajax e della Juventus, e' stato ricoverato in terapia intensiva per una emorragia cerebrale. Lo ha reso noto l'Ajax, club di cui e' stato anche dirigente. Le sue condizioni sono definite stabili. Van der Sar si trovava in vacanza in un'isola croata quando ha sofferto l'emorragia cerebrale, ha riferito la tv pubblica olandese Nes. "Quando avremo notizie piu' concrete faremo un aggiornamento" ha informato l'Ajax, dove l'ex portiere aveva lavorato con l'incarico di direttore generale fino a maggio scorso, quando aveva rassegnato le dimissioni.