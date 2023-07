Roma, Zaniolo, Inter e Wimbledon: le ultimissime

Llorente firma fino al 2024. Sirene arabe per Zaniolo. De Vrij all'Inter fino al 2025. Berrettini sfiderà Zverev

ROMA – Adesso è ufficiale: Llorente resterà un'altra stagione alla Roma. Lo scrive il club sul suo sito. "Sono orgoglioso di poter continuare a far parte della famiglia giallorossa", ha commentato Llorente. "Quando a gennaio ebbi l'opportunità di venire alla Roma non esitai un istante e ancor meno in questi giorni di attesa. Ho sempre saputo che avrei fatto di tutto per restare, non solo per continuare ad appartenere a un club storico, ma anche per ritrovare i miei compagni e lottare ancora con loro e con i nostri tifosi per raggiungere i traguardi che meritiamo. Tutti insieme sono sicuro che possiamo fare qualcosa di grande".

L'Arabia Saudita avrebbe messo gli occhi su Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato dal quotidiano online turco Fotomac, infatti, l'Al-Hilal sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 35 milioni di euro per arrivare al nazionale azzurro ed ex giocatore della Roma. Si tratterebbe di una richiesta diretta del nuovo tecnico degli arabi, Jorge Jesus, appena arrivato in Medio Oriente dal Fenerbahce.

Dopo gli annunci ufficiosi dell'agente Federico Pastorello adesso è ufficiale: Stefan De Vrij vestirà ancora la maglia dell'Inter. L'olandese ha rinnovato fino al 2025. Lo ha confermato il club in una nota : "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Stefan De Vrij: il difensore classe 1992 sarà nerazzurro fino al 2025”.

Superato Alex de Minaur, per Matteo Berrettini l'ostacolo da superare e approdare agli ottavi di Wimbledon è Alexander Zverev: incontro in programma nel tardo pomeriggio di oggi sul campo 1. Il romano, n. 38 Atp, incontrerà il n.21 solo dopo la conclusione dei match tra Medvedev e Fucsovics, partita che inizierà alle ore 14, e tra Blinkova e Sabalenka. Ascolta le news della mattina