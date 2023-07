Juventus, Roma, Mbappé e formula uno: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

La Juve prova lo sgarbo all'Inter. Mourinho: "Dal mercato non mi aspetto niente". Rivolta al Psg contro Mbappé. Pole del solito Verstappen

ROMA - Non c'è solo l'Inter su Romelu Lukaku. Da giorni, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore, sul giocatore c'è anche la Juventus. A lavorare alla trattativa un emissario del club bianconero con il parere, ovviamente favorevole, di Max Allegri. La Juventus ha già parlato con il Chelsea perché Lukaku è un nome che interessa concretamente e visto che l'Inter fatica a chiudere per l'acquisto a titolo definitivo i bianconeri sono pronti al clamoroso sorpasso.

José Mourinho è tornato. Insieme all'inseparabile amico e collaboratore Nuno Santos, con un volo di linea proveniente da Lisbona, José è sbarcato a Ciampino nel primo pomeriggio. Sorridente, sereno, maglietta e cappellino bianco, occhiali da sole, Mou è stato disponibile, come sempre, con i tifosi che volevano una foto, ma anche con i cronisti che lo aspettavano. "Sono pronto per questa nuova stagione, sono sempre pronto. Regali dal mercato? Non mi aspetto niente, sono contento di lavorare. Lunedì mattina alle 8 sono a Trigoria e si lavora".

Una rivolta contro Kylian Mbappé, sogno di mercato del Real Madrid. È quella che secondo quanto trapela dalla Francia sarebbe in atto nel Paris Saint-Germain, dove alcuni componenti della squadra avrebbero scritto a Nasser Al-Khelaifi. "Questo è un insulto a tutto il club": questo il tenore di alcuni messaggi che, stando quanto riferisce 'Rmc Sport' in Francia' - sei giocatori del Paris Saint Germain avrebbero inviato al proprietario e presidente del club dopo aver letto le dichiarazioni di Mbappé sul fatto che "stare al Psg non aiuta" a vincere.

Il cannibale Max Verstappen fa la voce grossa anche nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, prendendosi di forza la settima pole position su dieci stagionali. La sua Red Bull vola sul tracciato di Silverstone lasciandosi per l'ennesima volta tutti alle spalle. Nella gara di domani il campione del mondo scattera' dalla prima casella, mentre al suo fianco, in prima fila, ci sara' un super Lando Norris con la McLaren, seguito a ruota dal suo compagno di scuderia Oscar Piastri. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, mentre subito dietro le Rosse partiranno le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Ascolta le news del pomeriggio