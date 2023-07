Lazio, Roma, Juventus e Wimbledon: le ultimissime

Lotito vede la Juve per Milinkovic. Mourinho sogna Morata. Allegrti sogna Lukaku. Berrettini vola agli ottavi a Londra

ROMA - Sergej Milinkovic aspetta il vertice di domani tra Lotito e la Juve. Si vedranno o si sentiranno, può essere una giornata chiave per il futuro del Sergente. Oggi non sarà a Formello, vive gli ultimi giorni di vacanza. E’ convocato per giovedì, quando tutti i nazionali effettueranno le visite mediche e in serata raggiungeranno il ritiro di Auronzo. Milinkovic spera che Lazio e Juve trovino un accordo per evitare di vivere un’estate in bilico. Vorrebbe iniziare da subito la sua nuova avventura calcistica, se non accadrà si metterà a disposizione di Sarri a meno che non si arrivi a decisioni clamorose.

Mourinhi non si è voluto sbilanciare alla domanda su Morata, ma quel sorriso che gli è sfuggito ha lasciato trapelare tutta la sua voglia di allenarlo. In realtà i due si sono sentiti e il tecnico gli ha parlato del progetto Roma, della centralità che avrebbe in giallorosso e di quanto sarebbe importante per il suo gioco.Tra i sogni e le suggestioni però di mezzo c’è una realtà diversa, quella economica, che adesso non permette alla Roma di tentare un assalto concreto al trentenne di Madrid

Vlahovic per Lukaku. È lo scambio shock che due settimane fa la Juventus ha avviato, investendo sui frequenti mal di pancia dell’attaccante belga che ancora non avrebbe digerito il trattamento ricevuto a Istanbul nella finale di Champions, appuntamento al quale teneva tantissimo: Big Rom avrebbe voluto giocare dall’inizio ma, rispettando le proprie convinzioni e i fortunati precedenti in coppa di Dzeko, Inzaghi preferì impiegare subito Edin lasciando all’ex Chelsea la parte conclusiva della partita.

Matteo Berrettini trova un successo strepitoso in tre set contro il tedesco Alexander Zverev: incontro sospeso per 47 minuti a causa della pioggia. Il tennista romano sfiderà lunedì 10 luglio il numero uno del mondo Carlos Alcaraz che ha eliminato il cileno Nicolas Jerry. Segui la diretta della giornata.