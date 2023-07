Lazio, Juventus, Suarez e Psg: : le ultimissime

Inizia la stagione della Lazio. Bianconeri verso l'eslclusione dalla Conference. E' morot Luis Suarez. Il Psg acquista Lucas Hernandez

ROMA – E' iniziata ufficialmente la nuova stagione della Lazio: stamani a Formello il raduno e le visite mediche, che quest’anno verranno svolte per intero nel centro sportivo biancoceleste. Da domani scatteranno anche i test (compresi quelli previsti all’Isokinetic) che precederanno la partenza per Auronzo, fissata per martedì pomeriggio. Da mercoledì mattina inizieranno gli allenamenti allo Zandegiacomo. I nazionali, tra cui Immobile e Milinkovic, sono previsti a Formello per le visite il 13 luglio.

Da Nyon comincia a filtrare la soluzione al "caso Juve", dopo le sentenze della giustizia sportiva italiana. Dall’organo di controllo finanziario dei club dovrebbe arrivare già nei primi giorni della settimana la squalifica di un anno dalle coppe. L’estromissione dalla Conference, a patto di non presentare reclamo al Tas (questa la condizione del "patto"), in casa bianconera è considerata una soluzione accettabile per evitare di mettere a rischio un’eventuale Champions 2024-25. La "punizione" sarebbe la conseguenza dell’indagine aperta dall’Uefa a inizio dicembre su quei bilanci (contestati) che avevano portato al settlement agreement per le violazioni del fair play finanziario.

E' morto, all'età di 88 anni, Luis 'Luisito' Suarez. Lo rende noto l'Inter che in un posto su Instagram lo ricorda come "Il giocatore perfetto che, attraverso il suo talento, ha ispirato generazioni. Ciao Luis". Luis Suarez Miramontes, detto Luisito, era nato a La Coruna il 2 maggio 1935. Al Barcellona ha vinto due campionati, Coppa nazionale e Coppa delle Fiere e conquistando nel 1960 il 'Pallone d'oro'. All'Inter conquista tre campionati (1962-1963, 1964-1965 e 1965-1966 anno della 'stella' del decimo scudetto), due Coppe dei Campioni (1963-1964 e 1964-1965) e altrettante Coppe Intercontinentali (1964 e 1965).

"Il Paris Saint-Germain dà il benvenuto a un altro Campione del Mondo nella propria squadra". Con una nota diramata sul proprio sito ufficiale, il club fresco vincitore della Ligue 1 annuncia l'acquisto - il sesto dopo dopo Ugarte, Kang-in Lee, Ekitike, Asensio e Skriniar - dal Bayern Monaco del terzino franco-spagnolo Lucas Hernandez, fratello del milanista Theo, che ha firmato un contratto fino al 2028. Le cifre dell'operazione dovrebbero aggirarsi attorno ai 40 milioni di euro più circa 5 di bonus.