Dybala, Kane, Wimbledon e formula uno: le ultimissime

ROMA - Il difensore del Chelsea Thiago Silva chiama Dybala a Londra e ai microfoni di Sky Sport ammette: “Mi piacerebbe vederlo qui al Chelsea ho letto delle notizie che forse viene. Verrà? Non lo so, gliel’ho chiesto ma non voleva dirmelo. Se mi piacerebbe? Certo è un fuoriclasse, sicuramente aiuterebbe tantissimo se dovesse arrivare”. Dybala ha rassicurato i tifosi della Roma su Threads, il nuovo social ancora non accessibile al grande pubblico in Europa: “Non vedo l’ora di tornare!“, ha scritto. La questione della clausola rescissoria da 12 milioni valida per l’estero però va affrontata prima possibile, perché sta tentando non solo il Chelsea ma anche altri grandi club in Europa.

Il Bayern Monaco non molla Harry Kane ed è pronto a tentare un nuovo affondo col Tottenham. L'attaccante inglese andrà in scadenza con gli Spurs nel 2024, motivo per il quale il club tedesco non vuole alzare troppo la cifra: come riportato dal Mail on Sunday nei prossimi giorni potrebbe arrivare una proposta intorno ai 70 milioni di sterline, circa 75 milioni di euro, ma a quanto pare i londinesi vogliono alzare di più il prezzo.

Jannik Sinner approda ai quarti di finale di Wimbledon per il secondo anno consecutivo: il 21enne di San Candido ha superato agli ottavi il colombiano Daniel Galan, numero 85 del ranking Atp, in tre set, con il punteggio di 7-6, (4), 6-4, 6-3, in due ore e 40 minuti. Ai quarti lo attende il russo Roman Safiullin, numero 92 del mondo, che ha eliminato in quattro set il canadese Denis Shapovalov.

Sesta vittoria consecutiva per un sempre più dominante Max Verstappen, che trionfa per la prima volta in carriera anche a Silverstone nel Gran Premio di Gran Bretagna mettendo una chiara ipoteca sul terzo titolo Mondiale di Formula 1 consecutivo. Deludono ancora le Ferrari con Charles Leclerc nono e Carlos Sainz decimo. Sul podio, alle spalle del campione del mondo, salgono i due idoli di casa: secondo Lando Norris terzo Lewis Hamilton con la Mercedes, autore di una bella rimonta dopo un brutto avvio.