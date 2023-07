Milinkovic-Savic, Dybala, Juve e U19: le ultimissime

Ascolta le news in due minuti.

Una nuova offerta dall’Arabia per Milinkovic, ancora più clamorosa di quella dei giorni scorsi, sta tentando lui e la Lazio. Venti milioni all’anno a Sergej, 40 a Lotito. La trattativa si stava sviluppando ieri dopo la mezzanotte, oggi se ne conoscerà l’esito. La squadra è rimasta top secret, potrebbe essere l’Al-Hilal, era spuntata in settimana.

Paulo Dybala è pronto a cominciare la sua seconda stagione alla Roma. Oggi l'attaccante argentino sarà a Trigoria per il raduno agli ordini di José Mourinho. Ieri sera alle 23.15 Dybala è atterrato a Roma insieme alla fidanzata Oriana dopo aver assistito al Gran Premio di Formula 1 a Silverstone: "Sono molto carico, sono solo un po' stanco del viaggio. Se sono contento qui e resto? Sì, domani iniziamo gli allenamenti”.

Da Nyon comincia a filtrare la soluzione al "caso Juve", dopo le sentenze della giustizia sportiva italiana. Dall’organo di controllo finanziario dei club dovrebbe arrivare già nei primi giorni della settimana la squalifica di un anno dalle coppe. L’estromissione dalla Conference, a patto di non presentare reclamo al Tas, in casa bianconera è considerata una soluzione accettabile per evitare di mettere a rischio un’eventuale Champions 2024-25.

L’Italia U 19 di Alberto Bollini pareggia 1-1 contro la Polonia e chiude al secondo posto il girone A, qualificandosi per le semifinali. Gli azzurri partono forte, sfiorano due volte il gol, ma poi vanno sotto (rete di Strzalek su disattenzione di Mastrantonio). Prima dell'intervallo arriva il pareggio: magia di Vignato e assist decisivo per Hasa, che realizza il gol qualificazione. L'Italia affronterà in semifinale (giovedì 13) una tra Norvegia o Spagna.