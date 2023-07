Milinkovic, Agnelli, Dybala e Kolarov: le ultimissime

Sergej Milinkovic in Arabia: ci siamo. In questo momento gli avvocati del giocatore stanno studiando i contratti da 20 milioni di euro a stagione mentre la Lazio sta definendo le modalità di pagamento dei 40 milioni dell’offerta. La squadra che nella notte ha presentato un'offerta praticamente irrinunciabile al giocatore e a Lotito è l'Al-Hilal, club con sede a Riad.

La procura della Federcalcio ha chiesto 20 mesi di inibizione, da aggiungere ai 2 anni già comminati e confermati dal collegio di Garanzia dello sport, per l’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli. La richiesta di una nuova squalifica è stata formulata oggi durante l’udienza di primo grado al tribunale federale nazionale per il secondo filone figlio dell’inchiesta Prisma (manovre stipendi, rapporti con gli agenti e partnership sospette) che vede Agnelli come unico imputato dopo i patteggiamenti (con multe) dello scorso 30 maggio per gli altri dirigenti deferiti.

È tornato da Londra, lo vorrebbero a Londra. Paulo Dybala ha passato l’ultimo weekend prima del raduno a Silverstone, per assistere al GP di Formula 1 in compagnia della fidanzata Oriana, e ha sentito più volte il nome accostato alla parola Chelsea. La situazione è abbastanza chiara. Dybala nella sua prima stagione alla Roma ha guadagnato circa 6 milioni, perché ha maturato dei bonus legati a presenze e gol che ne hanno fatto lievitare lo stipendio. Però dal primo luglio è ripartito da una quota fissa di 4,5 a causa della mancata qualificazione alla Champions League. Per stare più tranquillo e rinunciare alle offerte che provengono dall’Inghilterra Dybala vorrebbe che i Friedkin gli riconoscessero una base salariale più alta.

Kolarov non è più il direttore sportivo del Pisa. È durata poco più di un mese l'esperienza da dirigente dell'ex calciatore di Roma e Lazio. Il serbo ha annunciato le dimissioni, lasciando sguarnito questo importante ruolo in piena fase di calciomercato.