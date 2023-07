Juve, Inter, Wimbledon e Brasile: le ultimissime

Ascolta le ultime news in due minuti

Sedici mesi di inibizione e 60 mila euro di ammenda. È la sentenza ai danni di Andrea Agnelli, immediatamente esecutiva, appena pronunciata dal tribunale federale presieduto da Carlo Sica per il secondo filone figlio dell’inchiesta Prisma che riguarda in particolare le manovre stipendi della Juventus relative alle stagioni 2020 e 2021.

Da casa dolce casa, vista San Siro, a home sweet home, vista Old Trafford. Il futuro di André Onana si allontana da Milano e dall'Inter per avvicinarsi al Manchester United. Secondo i rumors infatti il club nerazzurro, dopo solo un anno, è pronto a cederlo ai Red Devils: una trattativa che si fa ogni giorno sempre più concreta, tant'è che Onana sarebbe già in cerca di una casa a Manchester, il più vicino possibile al Trafford Training Centre nella zona di Carrington.

Termina agli ottavi di finale l'avventura di Matteo Berrettini a Wimbledon. Sul campo centrale, l'azzurro viene battuto in tre set (6-3, 3-6, 3-6, 3-6) dallo spagnolo, numero uno al mondo, Carlos Alcaraz dopo tre ore e 4' di gioco. Sfiderà Holger Rune ai quarti.

Tragedia in Brasile dove una tifosa 23enne, Gabriela Anelli Marchiano, è morta oggi (lunedì 10 luglio) in seguito agli scontri avvenuti due giorni fa nei pressi dello stadio 'Allianz Parque' di San Paolo dove si è giocata la sfida tra il 'suo' Palmeiras e il Flamengo. La ragazza era rimasta gravemente ferita alla testa dopo essere stata colpita da una bottiglia lanciata da un tifoso della squadra ospite