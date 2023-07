Lazio, Juve, Frosinone e Serie B: le ultimissime

Ascolta le news in due minuti.

La Lazio inizia ufficialmente il ritiro estivo. Partenza nel pomeriggio da Roma con un volo direzione Venezia. Da lì in pullman la squadra raggiungerà l'Hotel Auronzo, quartier generale dei biancocelesti fino al 28 luglio. Il gruppo non è al completo: mancano i nazionali che arriveranno giovedì sera.

Altri 16 mesi di squalifica e una multa da 60 mila euro, così ha deciso il tribunale della Figc in merito alla sanzione inflitta ad Andrea Agnelli. Una stangata per l'ex presidente bianconero, accusato anche di aver conferito un mandato fittizio all’agente Davide Lippi nell’operazione che ha portato al rinnovo di Giorgio Chiellini. A inchiodare Agnelli sarebbe stata un’intercettazione nella quale spiegherebbe come il ruolo del procuratore sarebbe stato a dir poco marginale, pur avendogli conferito ufficialmente un mandato.

Programma rispettato. Stanotte il Frosinone ha chiuso anche tutti gli accordi per Abdou Harroui, centrocampista marocchino classe '98, che passa quindi a titolo definitivo al club ciociaro nell'ambito dell'operazione Boloca. L'altro giocatore già a disposizione di Di Francesco sarà Riccardo Marchizza, mentre Stefano Turati è tornato in prestito dopo aver contribuito alla storica promozione della passata stagione.

Dopo aver scoperto il calendario di Serie A, arriva il momento anche di vedere quello di Serie B. Questa sera a Villa Olmo a Como saranno svelate tutte le giornate del campionato cadetto, che per la prima volta utilizzerà la modalità asimmetrica (la sequenza delle partite nel girone di andata sarà diversa rispetto a quella del girone di ritorno) sullo stile di quanto accade già in massima serie.