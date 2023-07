Lazio, Sinner, Juve e Inter: le ultimissime

Pullman arrivato e tifosi in delirio. La Lazio è Auronzo e riceve il primo abbraccio di tanti laziali in attesa fuori l'albergo. Applausi, tanti, per Maurizio Sarri, tra i primi a scendere dal bus ed entrare in hotel. Autografi per Luis Alberto, tanti applausi e cori per Romagnoli. È iniziato il ritiro biancoceleste.

Jannick Sinner ha raggiunto le semifinali del torneo di Wimbledon. A separarlo dalla finalissima c'è ora solo la sfida contro Novak Djokovic, che ha sconfitto nei quarti il russo Rublev in quattro set. Sinner ha raggiunto per la prima volta nella sua carriera una semifinale del torneo del Grande Slam ed ora affronterà il numero due al mondo.

Dopo il deludente prestito alla Juventus nell'ultima stagione, Leandro Paredes è ormai pronto ad iniziare una nuova avventura. Il centrocampista argentino è infatti vicinissimo al passaggio al Galatasaray.

Il portiere dell'Inter André Onana si avvicina sempre di più al Manchester United. Questo almeno è quanto riportato da Sky Sports News, che sottolinea come gli ultimi colloqui avuti siano stati "molto positivi", confermando le ultime indiscrezioni che vedrebbero l'estremo difensore in cerca di una casa in Inghilterra.