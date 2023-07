Roma, Lazio, Napoli e Sinner: le ultimissime

A breve incontro Pinto-Dybala. Visiste mediche con l'Al Hilal per Milinkovic. Il Napoli punta Samardzic. Sinner sfiderà Djokovic a Wimbledon

ROMA - Pericolo Chelsea per la Roma che rischia di perdere Dybala a 12 milioni di euro, tanto vale la clausola che consente all'argentino di andare all'estero. Ecco perché sarà decisivo l'incontro tra l'entourage del giocatore e Pinto per il rinnovo. Ma se Dybala guadagna 4,5 milioni più bonus, che nella scorsa stagione sono diventati 6 grazie ai bonus individuali, Tiago Pinto dovrà offrire qualcosa in più per trattarlo come il calciatore più pagato della rosa. I 6 milioni possono diventare la base fissa, alla quale aggiungere i premi personali e collettivi eventualmente maturati.

Sergej Milinkovic-Savic saluta la Lazio. L'affare con l'Al-Hilal è chiuso. Fissate le visite mediche: tra la giornata oggi e domani il Sergente si sottoporrà ai controlli medici in Europa. Affare super per lui e la Lazio: più di 20 milioni a stagione al giocatore, circa 40 nelle casse biancocelesti. Ormai è tutto fatto, dopo otto anni la storia di Milinkovic con la Lazio si sta per chiudere. Il centrocampista è stato voluto fortemente dall’allenatore dell’Al-Hilal, Jorge Jesus. Si unirà a Koulibaly e Ruben Neves, anche loro strapagati.

Il Napoli che rischia di perdere Zielinksi diviso tra Lazio e Arabia e lontano dal rinnovo ha già individuato il possibile sostituto: Lazar Samardzic (21 anni), un tedesco naturalizzato serbo che ricorda Zielinski e non solo perché gioca a Udine, la residenza originaria del polacco. I rapporti tra Pozzo e De Laurentiis sono ottimi e la trattativa può essere intavolata.

Sinner trova nuovamente sulla sua strada a Wimbledon in semifinale Djokovic che lo aveva eliminato nella scorsa edizione: "È una sensazione meravigliosa. Sono molto più forte. Posso stare in campo per molte ore senza soffrire. Anche dal punto di vista mentale si va in campo diversamente, sapendo di essere anche un giocatore Top 10. Penso che anche dal punto di vista del gioco o del tennis mi sento megli”.