Roma, Klose, Under 19 e Wimbledon: le ultimissime

ROMA - José Mourinho vuole Alvaro Morata. È il suo giocatore preferito - in base alle possibilità economiche del club - per rimpiazzare l’infortunato Abraham e aumentare la qualità nel reparto offensivo della Roma. Il tecnico nei giorni scorsi lo ha chiamato, così come ha fatto anche l’amico Dybala, gli ha parlato del progetto giallorosso, delle sue ambizioni e del piano stagionale. L’affare è difficile, questo è certo, ma il club giallorosso vuole comunque fare un tentativo per provare ad accontentare Mourinho.

Torna a parlare l'ex attaccante della Lazio Miro Klose che, i esclusiva al Corriere dello Sport, ammette: “Un giorno vorrei allenare la squadra biancoceleste è il mio sogno”. Così poi sulla scelta di Milinkovic di andare in Arabia: “Per me non ha l’età giusta per questo step. Lo avrei visto meglio in Inghilterra o in Spagna. Ma è la sua decisione e dobbiamo accettarla”.

Al Ta' Qali National Stadium di Attard, l'Italia Under 19 del ct Bollini affronta i pari età della Spagna del commissario tecnico José Lana nel match valido per la semifinale degli Europei di categoria. Calcio d'inizio in programma alle ore 21.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz approda per la prima volta in semifinale anche a Wimbledon. Il numero uno del mondo sull'erba londinese si è imposto nei quarti sul norvegese Holger Rune, numero 6 del seeding, in tre set con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-4, 6-4 in 2 ore e 21 minuti. Alcaraz in semifinale affronterà il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo.