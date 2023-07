Lazio, Roma, Al Nassr e Atalanta: le ultimissime

Lotito: "Immobile incedibile". Svelate le amichevoli della Roma. La Fifa conferma il blocco del mercato dell'Al Nassr. ILa dea chiede 100 milioni per Hojlund

ROMA - “Non accetterei l'offerta nemmeno se fosse di 50 milioni di euro”. Così il patron della Lazio Claudio Lotito risponde alle indiscrezioni provenienti dall'Arabia secondo cui Ciro Immobile avrebbe detto sì ad una maxi offerta di un club arabo: “Non ho ricevuto nessuna offerta ufficiale dall'Al-Wahda – ha spiegato il patron al Messaggero – e Immobile non è assolutamente in vendita e non basterebbero nemmeno 50 milioni per portarlo via”.

La Roma ha deciso la sua estate. Sarà un pre-campionato bollente per la squadra di Mourinho, che si dividerà tra Italia, Portogallo e Francia. A rivelare i piani dei giallorossi è proprio il tecnico portoghese, che sul proprio profilo Instagram ha postato un video in cui si vede l'elenco delle amichevoli previste tra luglio e agosto. Boreale, Latina, Braga, Farense, Tolosa: questi i nomi dei club che si leggono nella lavagna appesa al muro, durante la riunione tecnica a Trigoria con tutto lo staff di Mourinho presente.

"Al club Al Nassr è attualmente impedito di registrare nuovi giocatori a causa di debiti insoluti". Lo riferisce all'Adnkronos un portavoce della Fifa in merito al momentaneo blocco del mercato del club saudita dove milita la star portoghese Cristiano Ronaldo. "I relativi divieti saranno revocati immediatamente dopo la conferma della liquidazione dei debiti da parte dei creditori interessati", prosegue il portavoce. Il motivo sarebbe un vecchio debito non saldato dal club con il Leicester City.

Secondo quando riportato da The Atlethic lo United continua il pressing per Rasmus Hojlund. L'attaccante danese dell'Atalanta sembra essere una priorità per i Red Devils e secondo il tabloid inglese la trattativa sta entrando nel vivo. Proprio il club di Manchester avrebbe da poco recapitato un'offerta ai bergamaschi: Fred e Van de Beck, oltre ad una somma in denaro, per il giocatore nerazzurro. La proposta, declinata, sarebbe insufficiente dato che la Dea vorrebbe solo ben 100 milioni di euro cash.