Roma, Lazio, Inter e Sinner: le ultimissime

ROMA - Rasmus Kristensen è a Roma. Il terzino danese è sbarcato a sorpresa nella Capitale ed è pronto a mettersi a disposizione di José Mourinho. Il club giallorosso ha già fissato le visite mediche per domani, venerdì 14 luglio, così l'ormai ex calciatore del Leeds potrà unirsi il prima possibile al gruppo riunito a Trigoria.

L'Arabia pigliatutto ha rischiato di portare via anche Ciro Immobile. Dopo Milinkovic infatti, che ha detto si all'Al-Hilal, l'Al Wheda ha tentato il colpaccio mettendo sul piatto 15 milioni di euro a stagione per due anni più 5 di bonus alla firma ma hanno dovuto ripiegare. “L'attaccante ha accettato” la bomba sganciata da diversi portali arabi, ci ha pensato Lotito a smentire: "Ciro è incedibile – ha sottolineato al Messaggero – e poi non mi ha chiamato per dirmi nulla né dall'Arabia hanno chiamato la società per fare un'offerta. Dovrebbero tentarmi con almeno 50 milioni e non so se accetterei per il nostro capitano, un figlio, uno di famiglia".

Grande entusiasmo dei tifosi al raduno dell'Inter alla Pinetina: il primo a varcare il cancello del Suning Training Center e' stato Henrikh Mkhitaryan, poco prima delle 8 del mattino, ma la vera curiosita' tra i vicecampioni d'Europa e' stato l'arrivo di Andre' Onana. Il portiere camerunense, dato in partenza destinazione Manchester United, ha firmato autografi ai tanti fan che gli hanno chiesto a gran voce di restare. Tra i piu' acclamati Lautaro Martinez e il neo-acquisto Bisseck mentre gli altri portieri per ora sono Radu e Di Gennaro, quest'ultimo destinato a restare come terzo.

Grazie alla vittoria contro Roman Safiullin, Jannik Sinner ha ottenuto la qualificazione per le semifinali del torneo di Wimbledon. Il tennista azzurro affronterà Novak Djokovic, che lo scorso anno lo eliminò ai quarti di finale, prima di portare a casa il torneo. Uno straordinario cammino che ha consentito al giocatore di guadagnare 600.000 sterline (circa 704.850 euro): cifra destinata dal montepremi a chi raggiunge la semifinale. In caso di approdo nella finalissima, l'azzurro porterebbe a casa 1,175 milioni di sterline, mentre chi alzerà al cielo il trofeo guadagnerà un assegno da 2,35 milioni di sterline.