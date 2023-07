Italia, Roma, Lazio e Juventus: le ultimissime

Under 19 in finale all'Europeo. Spinazzola tentato dagli arabi. Lotito tratta Sanabria e Ricci. I bianconeri escono dalla Superlega

ROMA - Italia in finale agli Europei Under 19. Al Centenary Stadium di Attard (Malta) i ragazzi del ct Alberto Bollini battono 3-2 la favorita Spagna e conquistano il diritto a sfidare nell'atto conclusivo - in programma domenica 16 - il Portogallo, vittorioso per 5-0 sulla Norvegia nell'altra semifinale.

Lunedì sarà a Trigoria, insieme agli altri sette nazionali che hanno usufruito di una settimana di vacanza supplementare. Ma potrebbe essere solo di passaggio. Leonardo Spinazzola ha ricevuto una proposta da una squadra saudita, l’Al-Shabab, e sta riflettendo insieme alla famiglia sul futuro. Non è un club appartenente al ricchissimo fondo sovrano Pif ma garantisce al calciatore 5 milioni netti per tre anni. Sono tanti soldi, tanto più che Spinazzola va in scadenza nel 2024.

L'assalto di Lotito al Toro: Ricci, in prima fila, ha scavalcato Torreira, play del Galatasaray. Nei discorsi con il club granata è entrato anche Sanabria, il paraguaiano considerato nel casting per il vice Immobile. Il presidente della Lazio in serata è salito di nuovo a Milano per affrontare la battaglia dei diritti televisivi. La notizia è un’altra: doveva incontrare Cairo, potrebbero essersi visti durante la notte, altrimenti ne parleranno oggi: l’incrocio è garantito in Lega.

“Facendo seguito al comunicato stampa del 6 giugno 2023", con cui la Juventus aveva reso noto di aver iniziato "un periodo di discussione con Real Madrid e FC Barcelona (club che fino ad allora non avevano annunciato l'intenzione di uscire dal progetto Super Lega) con riguardo alla prospettata decisione di Juventus di uscire dal Progetto Super Lega", la società bianconera rende noto che "a seguito di tali discussioni, e tenuto conto di alcune divergenze sull'interpretazione degli accordi applicabili al Progetto Super Lega, Juventus conferma di aver iniziato la procedura di uscita dal suddetto Progetto".