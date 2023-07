Lukaku, Bonucci, Morata e Wimbledon: le ultimissime

Sfida all'ulitmo milione per Lukaku. Bonucci spera nella chiamata della Lazio. Tentazione araba per Morata. Sinner sfida Djokovic

ROMA - Siamo alle battute finali della partita tra Inter e Juve per Lukaku. L’offerta della Juve al Chelsea per Lukaku è di 37,5 milioni più 2,5 di bonus. Il club londinese ha l’attaccante a bilancio per 55. Se l’Inter chiude in fretta con il Manchester United per Onana a 55 milioni più 5 è in grado di pareggiare l’offerta della Juve e tenersi Lukaku.

Non è stata una sorpresa. Leonardo Bonucci sapeva di essere fuori dai piani della Juventus e di Max Allegri, per cui la scelta di non farlo partire per la tournée non è stato un fulmine a ciel sereno. Già nei mesi scorsi Bonucci aveva capito di essere lontano dal progetto bianconero. Adesso il calciatore spera nella chiamata del suo ex allenatore Sarri che potrebbe portarlo alla lazio.

Prima gli arabi, poi la Roma. Settimana di appuntamenti per l’entourage di Alvaro Morata, alla ricerca della miglior offerta per eventualmente lasciare l’Atletico Madrid e cominciare una nuova avventura. L’Al-Ettifaq di Steven Gerrard è pronto a ricoprire di quattrini l’attaccante spagnolo, il suo entourage sta ascoltando la proposta dei sauditi da recapitare poi al suo assistito. Non del tutto convinto di lasciare l’Europa per la sua voglia di continuare a giocare ad alti livelli.

Alle 14,30 Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic per tentare di raggiungere la finale di Wimbledon e a seguire Carlos Alcaraz se la vedra' con Daniil Medvedev nell'altra semifinale. Probabile che si giochi con il tetto coperto per la pioggia e questo potrebbe essere un piccolo vantaggio per il 21enne altoatesino che tiene ritmi piu' alti rispetto al serbo numero due del mondo. Djokovic alla vigilia del match non ha nascosto di puntare al quinto trionfo di fila a Wimbledon .