Roma, Napoli, Fiorentina e Wimbledon: le ultimissime

La Roma ha risoetto il FFP. Al via il ritiro del Napoli.La Fiorentina acquista Parisi. Djokovic elimina Sinner

ROMA - Le cessioni della Roma, concretizzate da Tiago Pinto, hanno portato il club giallorosso a rispettare gli impegni presi con l'Uefa in termini di Fair Play Finanziario. Proprio il principale organo calcistico europeo ha da poco pubblicato un comunicato ufficiale sul suo sito in cui conferma il lavoro svolto dalla società dei Friedkin. La Roma continuerà ad essere monitorata ma non prenderà nessuna multa.

Dopo la vittoria dello Scudetto, il Napoli si prepara ad affacciarsi alla prossima stagione sportiva. Gli azzurri sono partiti in Trentino Val di Sole, a Dimaro, dove si svolgerà la prima parte del ritiro estivo. In contemporanea, la società ha comunicato la lista dei 26 convocati da Rudi Garcia. A Dimaro gli azzurri resteranno fino al 25 luglio e nei prossimi giorni arriveranno tanti assenti speciali, come Kvaratskhelia e Osimhen, dato che ai nazionali è stato concesso qualche giorno in più di vacanza.

La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Fabiano Parisi dall'Empoli a titolo definitivo per 10 milioni piu' bonus: l'esterno sinistro classe 2000 arriva a Firenze per 10 milioni più bonus.

Niente da fare per Jannik Sinner nelle semifinali di Wimbledon, terzo torneo dello Slam alle battute conclusive sull'erba londinese. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 8, si e' arreso al serbo Novak Djokovic, seconda forza del tabellone, in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 7-6(4), maturato dopo due ore e 46 minuti di gioco. Nella seconda semifinale se la vedranno lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del ranking mondiale e del seeding, e il russo Daniil Medvedev, terza testa di serie del torneo.