Roma, Lazio, Wanda Nara e Wimbledon: le ultimissime

ROMA – La Roma si fionda su Alvaro Morata, che sin dalla primavera era stato indicato da Mourinho come sostituto di Abraham. Adesso si può e forse si deve chiudere. Il pressing dell’allenatore, unito all’amicizia fraterna di Dybala, ha creato le premesse di un accordo che Tiago Pinto sta cercando di perfezionare.: quattro anni di contratto, quindi scadenza 2027, per 4,5 milioni più bonus a stagione. Il resto dipende dall’intesa con l’Atletico Madrid, che non ha ancora depositato il rinnovo del contratto di Morata (fino al 2026) ma prevede di farlo all’inizio della prossima settimana.

Lotito tratta Ricci, Zielinski e accoglie Taty Castellanos a Villa San Sebastiano: diventerà il vice Immobile, primo acquisto della nuova Lazio. L’incontro a Milano con Cairo, i primi colloqui con De Laurentiis, il rientro a Roma e il vertice notturno con l’attaccante l’argentino, accompagnato dal suo agente, e comparso a sorpresa negli uffici del presidente della Lazio: l’intesa con il New York City, proprietaria del cartellino, è in via di definizione. L’accordo tra il centravanti di Mendoza, 24 anni, 13 gol in 35 presenze nell’ultima stagione nella Liga con il Girona, e la Lazio è stato già trovato nei giorni scorsi. La società biancoceleste, nel dubbio, sino a ieri sera, lo considerava un ottimo profilo, anzi il preferito.

I media argentini hanno diffuso una terribile notizia sulle condizioni di salute di Wanda Nara. Secondo il giornalista Jorge Lanata, conduttore di un programma radiofonico a Radio Mitre, a Wanda Nara sarebbe stata riscontrata la leucemia. La conferma arriverebbe da altre tre fonti vicine alla moglie di Mauro Icardi, che mercoledì era stata ricoverata in ospedale per dei forti dolori addominali.

Sara' Carlos Alcaraz a sfidare il serbo Novak Djokovic nella finale del torneo maschile di Wimbledon. Nella seconda semifinale il tennista spagnolo, numero 1 del ranking mondiale e del seeding, ha sconfitto il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 3, con il punteggio di 6-3 6-3 6-3.