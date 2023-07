Lazio, Roma, Messi e Wimbledon: le ultimissime

Lotito: "Accontenterò Sarri". La Roma ha il sì di Morata. Oggi la presentazione di Messi. Attesa per la finale Alcaraz-Djokovic

ROMA - Intervista fiume di Claudio Lotito sul Corriere dello Sport oggi in edicola firmata dal direttore Ivan Zazzaroni. Il patron della Lazio ha affrontato diversi temi anche quello del mercato: "A Sarri ho chiesto di indicarmi dei nomi - spiega - l'attaccante l'ho preso poi vuole un vertice basso, un difensore, un esterno e una mezzala. I nomi li ho tutti in testa". Così su Immobile cercato dagli arabi: "A me non ha detto niente nessuno".

La Roma prova il colpo grosso: Alvaro Morata. Sia il tecnico che Dybala hanno convinto quasi da subito lo spagnolo. L'ostacolo principale era lo stipendio considerato che l'attaccante col rinnovo all'Atletico era arrivato a 6 milioni a stagione. Pur di tornare in Italia, però, sarebbe disposto ad accettare i 4,5 4,5 milioni più bonus offerti dalla Roma. Settimana decisiva per la trattativa con l'Atletico.

L'Inter Miami ha completato il trasferimento di Lionel Messi e oggi svelerà il grande campione argentino ai tifosi e ai media. Sabato sui social media dell'Inter Miami è stato pubblicato un video del 36enne che indossa la maglia numero 10 del club che ha successivamente confermato che il suo arrivo a parametro zero era stato ratificato dai funzionari della Major League Soccer. Il capitano dell'Argentina ha firmato un contratto fino a dicembre 2025 con opzione per un'altra stagione. La presentazione questa sera alle 20.

Saranno Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, numero uno e due del mondo e principali candidati fin dall'inizio, a giocarsi la finale di Wimbledon. Dopo aver sconfitto Jannik Sinner nel penultimo atto, il serbo prepara l'assalto a quello che sarebbe lo slam numero 24 e l'ottavo trionfo a Wimbledon, obiettivo raggiungibile secondo i bookmaker che vedono il serbo leggermente favorito.