Napoli, Roma, River Plate e nuoto: le ultimissime

Gollini rientrato al Napoli. Video virale della una lite con Cristante e Spinazzola. River campione d'Argentina. Ai mondiali di nuoto arriva un argento

ROMA - Era già un ritorno definito da diversi giorni, ma adesso è ufficiale: Pierluigi Gollini torna al Napoli. Il portiere di proprietà dell'Atalanta si trasferisce nuovamente in prestito - questa volta con diritto di riscatto - agli azzurri dopo il prestito di 6 mesi della scorsa stagione. Lo ha annunciato il Napoli con un comunicato ufficiale.

Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola hanno vissuto momenti di tensione durante gli ultimi giorni di vacanza a Forte dei Marmi, in attesa di tornare a Trigoria per l'inizio della preparazione con la Roma. Durante il loro soggiorno, infatti, i due sono stati coinvolti in una discussione con un passante per le strade della famosa località toscana. Il video è diventato in poche ore virale sui social

Nove mesi dopo l'annuncio della partenza di Marcelo Gallardo, è nato un nuovo campione, il River Plate di Martin Demichelis, che si è aggiudicato il campionato di calcio argentino con due turni di anticipo dalla fine, battendo l'Estudiantes 3-1, davanti a oltre 80mila spettatori allo stadio Monumental di Buenos Aires. Al River serviva almeno un punto per diventare campione ma è stata una gara senza storia

Le azzurre Lucrezia Ruggiero e Linda Cerruti hanno conquistato la medaglia d'argento ai Mondiali di nuoto a Fukuoka nell'artistico duo tecnico con 263.0334 punti. E' la prima medaglia dell'Italia a questi Mondiali. Oro al Giappone e bronzo alla Spagna. Ai piedi del podio la Cina e solo quinta l'Austria.