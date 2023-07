Lazio, Juventus, Napoli e Wimbledon: le ultimissime

Buona la prima per la Lazio. Il Psg prepara l'assalto a Vlahovic. De Lurentiis contro Malagò. Alcaraz nella storia

ROMA – Buona la prima nel segno di Immobile: la Lazio batte l'Auronzo 16-0 nella prima uscita estiva confermando quanto visto nell'ultima stagione dunque un'ottima solidità difensiva e un attacco rodato. Sugli allori, e non poteva essere altrimenti, il solito Immobile che con appena due sedute nelle gambe ha messo a segno una tripletta. In forma smagliante Pedro, Basic, Sanà Fernandes e Gonzalez (doppiette), quasi 1000 i biglietti venduti a conferma del grande entusiasmo che regna attorno alla Lazio

Si potrebbe sbloccare il mercato degli attaccanti. Sembra infatti che Dusan Vlahovic abbia trovato un accordo con il Paris Saint-Germain, che darebbe dunque il via libera al trasferimento di Lukaku alla Juve. Ci sono però alcune condizioni. Secondo quanto riportato da Marca, il serbo ha trovato un accordo con i parigini, che lo hanno individuato come alternativa a Mbappé. Per Vlahovic, che intanto ha segnato il primo gol della stagione, si parla di uno stipendio da 11 milioni a stagione con un contratto quinquennale.

Aurelio De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione del nuovo ds Meluso. Il presidente del Napoli ha attaccato Giovanni Malagò, numero uno del Coni, rispondendo ad una domanda sull'arrivo di calciatori extracomunitari: "Bisognerebbe chiederlo alla Lega, a Malagò e Gravina. Siamo l'unico Paese che può fare soltanto due extracomunitari. Andrebbe chiesto a Malagò di farsi da parte, visto che il calcio finanzia tutto lo sport italiano”.

Carlos Alcaraz ad appena 20 anni entra nella storia: batte Novak Djokovic dopo quasi cinque ore di lotta e conquista Wimbledon per la prima volta nella sua carriera. Lo spagnolo si conferma così n°1 del mondo. Interrotta la serie di 4 Championships di fila del serbo, che manca anche l'aggancio a Federer a quota 8 e a Margaret Court a quota 24 Slam. Djokovic non perdeva sul Centrale da 10 anni e 45 partite. Per lo spagnolo si tratta del secondo major della carriera dopo gli US Open 2022.