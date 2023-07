Roma, Napoli, Reggina e Kim: le ultimissime

La problematica emersa al termine dell'incontro tra Tiago Pinto e gli agenti di Alvaro Morata per il trasferimento dello spagnolo alla Roma è legata alle cifre. A complicare la fumata bianca dell'affare non sarebbe la volontà del giocatore, favorevole a riabbracciare Mourinho che proprio nel 2012 lo fece esordire in Champions League con il Real Madrid, ma potrebbero essere i prezzi della trattativa, giudicati elevati dal club di Trigoria.

Per gli azzurri in mediana si pensa a Giovani Lo Celso, il centrocampista argentino del Tottenham che il Napoli ha individuato per migliorare qualità e soluzioni: gli Spurs vogliono cederlo a titolo definitivo, mentre il club azzurro punta al prestito con diritto di riscatto.

Il Collegio di Garanzia dello Sport definisce "in parte ammissibile e in parte infondato" il ricorso della Reggina nei confronti della Figc e della Lega Serie B contro la mancata concessione alla società amaranto della licenza nazionale, con conseguente non ammissione al campionato di Serie B 2023/2024.

Si attende solo l'annuncio ufficiale per il trasferimento di Kim Min-Jae dal Napoli al Bayern Monaco. Il centrale coreano ha già svolto in patria le visite mediche col club tedesco (definite dai media locali "le più folli" del Bayern), manca solo la comunicazione da parte della società. Intervenuto in conferenza stampa, l'amministratore delegato del Bayern, Jan-Christian Dreesen, ha parlato proprio di Kim, elogiandolo pubblicamente, ma aggiungendo anche che "non può ancora essere ufficializzato". Dreesen non ha dato indizi temporali, si è limitato a dire: "Speriamo di poterlo annunciare nei prossimi giorni".