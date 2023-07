Lazio, Juve, PSG e Nuoto: le ultimissime

Lotito non molla Ricci e aspetta Zielinski. Trattativa a oltranza con Cairo e De Laurentis, sono ripresi i contatti. Ecco la traccia da seguire, il presidente sta cercando di accontentare Sarri, confronti quotidiani al telefono. Deve accelerare le manovre, chissà se ci riuscira, tra dieci giorni si chiude il ritiro e Mau per adesso sta lavorando senza nuovi acquisti.

Un bivio dopo l’altro. Il prossimo tra 72 ore. Oggi, domani o giovedì per provare a prendere Lukaku: prima della partenza per la tournée Usa la Juve spera di poter trovare gli argomenti giusti, vale a dire l’assegno. Sempre giovedì, tra l’altro, scade la settimana che Giuntoli aveva indicato all’entourage del belga come primo extra time. Tutto definito, con 40 milioni al Chelsea e 9 netti a Lukaku per tre anni.

Puntuale, sorridente, come se nell'ultimo mese non fosse successo nulla. Kylian Mbappé è di nuovo a Parigi, dopo aver trascorso le vacanze tra Miami, il Camerun e un paesino da 8mila anime in Provenza. La Juve è alla finestra, perché un suo addio potrebbe far partire l'assalto del Psg a Vlahovic.

Due medaglie per gli azzurri nella 5 km di fondo ai Mondiali di nuoto in corso in Giappone. Si tratta di quella d'argento per Gregorio Paltrinieri e quella di bronzo per Domenico Acerenza: a prendersi l'oro è stato invece il tedesco Florian Wellbrock, che due giorni fa aveva conquistato il primo posto anche nella 10 km.