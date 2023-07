Napoli, Inter, Juve e Isco: le ultimissime

Victor Osimhen è in viaggio per la Val di Sole insieme con il suo manager, Roberto Calenda, e la presenza dell’agente del capocannoniere apre a una prospettiva: un incontro con De Laurentiis per parlare della situazione di Osi. Del rinnovo del contratto in scadenza nel 2025: l’accordo, finora, non è stato trovato, ma sia le dichiarazioni d’amore di Osimhen, sia quelle di Garcia aprono alla volontà di trovare una soluzione.

Inter in pole per Alvaro Morata. Superata la Roma con lo scatto di ieri, con i giallorossi impauriti dai costi che evidentemente pensavano essere inferiori. Alvaro preferirebbe, infatti, il nerazzurro per una questione di ambizioni e di... Champions".

Dopo l'ufficialità degli scorsi giorni e le prime parole che avevano fatto discutere, ora Cristiano Giuntoli si presenta ufficialmente alla stampa come nuovo direttore sportivo della Juventus. Già da diversi giorni l'ex Napoli sta lavorando sul fronte mercato: piste calde quelle di Bonucci, Lukaku e Kessié.

E’ rimasto in silenzio per cinque anni, ma ora Isco torna a parlare. Il centrocampista ha rilasciato un’intervista a Marca per raccontare la sua verità. E le parole del giocatore svelano un clamoroso conflitto con l’ex direttore sportivo della Roma Monchi. “Mi è venuto incontro, mi ha afferrato per il collo, ci hanno dovuto separare. A quel punto, ho deciso di andarmene perché non mi sarei sentito a mio agio in un club dove il direttore sportivo mi aggredisce e nessuno parla, o quanto meno si scusa. Così ho stracciato il mio contratto e me ne sono andato da Siviglia”.