Torreira, Cuadrado, Morata e Lloris: le ultimissime

Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano ex Sampdoria e Fiorentina, è pronto a tornare in Italia: il giocatore del Galatasaray non ha mai nascosto il proprio desiderio di tornare a giocare in Serie A e l'imminente arrivo a Roma, testimoniato da una story del calciatore su Instagram, fa pensare ad un ritorno di fiamma della Lazio per il calciatore.

Dalla Lazio tuttavia non confermano né l’arrivo a Roma, né l’accordo chiuso con il Galatasaray. Resta il fatto che il giocatore sia un’esplicita richiesta di mister Sarri.

Juan Cuadrado è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. L'ex calciatore della Juventus, svincolato, sarà a breve un giocatore dell'Inter. Il colombiano in serata è arrivato all'aeroporto di Linate. Nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche di rito alla clinica Humanitas per poi firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri per un anno con un ingaggio di 2.5 milioni.

L'incontro tra la dirigenza dell'Inter e l'agente e l'intermediario di Morata è concluso. Proprio quest'ultimo, Beppe Bozzo, ha svelato le sue sensazioni ammettendo: "È andato bene”. Nelle ultime ore c’è stato un sorpasso dell’Inter sulla Roma che si è defilata per l’elevato costo del cartellino.

"Psg, Luis Enrique vuole Lloris" . Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo il Psg starebbe sondando Lloris. Luis Enrique vorrebbe un portiere da affiancare a Donnarumma e l'estremo difensore francese ex Tottenham sembrerebbe favorevole al ritorno in Francia, la situazione è da monitorare.