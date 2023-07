Lukaku, Morata, Zaniolo e nuoto: le ultimissime

Lukaku aspetta la Juve. Offerta dell'Inter per Morata. Altro infortunio per l'ex Roma. Ai mondiali di nuoto Settebello ai quarti

ROMA - Romelu Lukaku è a Londra. Nessuno strappo, niente braccio di ferro con il Chelsea, ancora proprietario del suo cartellino: l’attaccante belga ha preferito non forzare la mano e mettersi a disposizione dei Blues. Tutto in attesa del mercato: scaricato dall'Inter attende la Juventus.

L’Inter ha fatto il primo passo per Morata. Ma non è ancora sufficiente per sorpassare la Roma, che resta in corsa. È stato importante, però, aver messo le carte sul tavolo, così da dimostrare in maniera concreta il proprio interessamento all’attaccante spagnolo. Insomma, giochi ancora aperti, con la volontà del giocatore che potrebbe fare da ago della bilancia, al di là delle pretese dell’Atletico Madrid.

Brutto infortunio per Nicolò Zaniolo. L'ex centrocampista della Roma, che si è laureato campione di Turchia con il Galatasaray, è stato lo sfortunato protagonista dell'amichevole tra il suo club e lo Sturm. Dopo uno scontro di gioco con un avversario, Zaniolo è caduto a terra, poggiando in modo innaturale la mano a terra: subito dopo urlando dal dolore ha mostrato il mignolo della mano sinistra dislocato dalla sua posizione normale.

Il Settebello in virtu' della schiacciante vittoria per 24 a 6 sul Canada si è qualificato con una partita d'anticipo per i quarti di finale del torneo di pallanuoto dei Campionati mondiali di Fukuoka. I ragazzi di Sandro Campagna nella acque del 'Marine Messe' della citta' giapponese non hanno trovato difficolta' ad avere la meglio anche delle foglie d'acero. Prossimo impegno per il Settebello venerdi' contro il Cina, ultima del girone ferma a zero punti.