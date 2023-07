Lazio, Inter, Osimhen e Van der Sar: le ultimissime

Lotito: "Non vendo Immobile!". Visite mediche per Cuadrado. Osimhen a colloquio con Garcia. Van der sar lascia la terapia intensiva

ROMA - "La Lazio non ha messo in vendita Immobile e non ha ricevuto alcuna proposta". In esclusiva al Corriere dello Sport il presidente della Lazio Claudio Lotito risponde così alle voci di una possibile offerta araba per l'attaccante al quale sarebbe stato proposto un biennale a 18 milioni netti a stagione per due anni. Al momento dunque nessuna offerta sul tavolo. Lotito alza il muro.

È arrivato intorno alle 12:40 al Coni di via Piranesi il calciatore Juan Cuadrado, giunto in città ieri sera e nuovo acquisto dell'Inter. L'arrivo di Cuadrado, proveniente da una lunga militanza alla Juventus, è stato accolto con diffidenza da parte della tifoseria. al suo arrivo i tifosi della curva nord nerazzurra hanno esposto uno striscione inequivocabile: "Fino a oggi hai fatto di tutto per farti odiare, se è altro che vuoi sta a te dimostrare".

Primi approcci, prime indicazioni e primi consigli. Victor Osimhen si allena coi compagni a Dimaro agli ordini del nuovo allenatore, Rudi Garcia, e del suo staff. Diversi i momenti di confronto tra l'attaccante nigeriano e il tecnico del Napoli che non vedeva l'ora di conoscere il suo bomber. Osimhen è arrivato martedì col suo agente, Roberto Calenda, accolto dal boato dei tifosi presenti sulle tribune dello stadio di Carciato.

Buone notizie per Edwin Van der Saar: l'ex portiere olandese di Ajax e Juventus ha lasciato la terapia intensiva in cui era ricoverato in seguito all'emorragia cerebrale che lo aveva colpito il 7 luglio mentre era in vacanza in Croazia. Questa settimana è stato trasferito in una clinica in Olanda. "Sono felice di annunciare che non sono più nell'unità di terapia intensiva", ha twittato Van der Sar, "Tuttavia, sono ancora in ospedale".