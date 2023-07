Lazio, Napoli, Juvenrtus e Milan: le ultimissime

Casale: "Siamo carichi". Il 21 lulgio parte la campagna abbonamenti del Napoli. Rabiot svela un retroscena sul rinnovo. Ufficiale Reijnders al Milan

ROMA - a Lazio continua la preparazione ad Auronzo dove ha parlato Casale in conferenza: "Milinkovic è stata una perdita importante, sono sicuro che i ragazzi che ci sono e arriveranno daranno il massimo per colmare questa mancanza". Po strizza l'occhio alla Nazionale: "Sicuramente è un obiettivo di qualsiasi calciatore, ma sono tranquillo, anche perché è stata la prima annata in una squadra forte". In attesa che arrivi Lotito tra domenica sera e lunedì, ad Auronzo sono arrivati in ritiro il figlio Enrico e la moglie Cristina, Sarri invece ha riabbracciato Cancellieri. Fronte abbonamenti raggiunta quota 22mila tessere.

C'era grande attesa per il lancio della campagna abbonamenti del Napoli per la stagione 2023/24, quella col tricolore cucito sul petto. Il club di De Laurentiis ha annunciato che si partirà venerdì 21 luglio. Tante le novità in programma. Intanto i primi giorni di vendita saranno riservati a tutti gli Abbonati 22/23 che potranno godere della promozione “Campioni”, esercitando un diritto di prelazione sul proprio posto. Dal 2 agosto, invece, partirà la vendita libera.

Adrien Rabiot è stato ospite del canale Twitch della Juventus. Il centrocampista ha risposto alle domande di tifosi, svelando alcuni retroscena sul rinnovo di contratto. Il francese ha parlato così della scelta di prolungare per un'altra stagione con il club bianconero: "Non è un segreto, Allegri ci teneva tanto. Mi ha parlato tanto quest’anno per rimanere alla Juve, anche mentre ero in vacanza mi ha mandato tanti messaggi. I compagni di squadra poi sono stati importanti nella mia scelta.

Il Milan ha annunciato "di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Tijjani Reijnders dall'AZ Alkmaar. Il centrocampista olandese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028", rende noto il club rossonero. Nato a Zwolle il 29 luglio 1998, Tijjani cresce nel Settore Giovanile del Twente, squadra con la quale gioca fino al 2015. Il 29 maggio 2023 viene convocato per la prima volta in Nazionale maggiore in occasione della Final Four di Nations League. Tijjani Reijnders vestirà la maglia numero 14.