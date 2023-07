Roma, Lazio, nuoto e Coppa Canottieri: le ultimissime

Morata vuole la Roma. Lotito: “Immobile incedibile”. Ai mondiali oro nella staffetta del fondo. Il ct Mancini vince la Coppa dei Canottieri

ROMA – Il Gm della Roma Tiago Pinto continua a studiare i movimenti di pedine necessari per portare Alvaro Morata a Trigoria. L’attaccante spagnolo vuole tornare in Italia, in una squadra che gli restituisca una centralità tecnica, e ha espresso una preferenza chiara tra Roma e Inter: meglio la Roma, dove gioca l’amico fraterno Dybala e dove allena l’allenatore che lo ha lanciato: Mourinho. Meno feeling invece con i nerazzurri per un’offerta meno allettante rispetto a quella arrivata da Trigoria. Non economica, ma sportiva.

Un'altra giornata di colpi di scena ma senza acquisti. Mentre ad Auronzo prosegue la preparazione della Lazio e in attesa che Sarri venga accontentato si è consumato un altro capitolo della saga Immobile: l'attaccante e la società, avrebbero ricevuto l'offerta dall'Arabia, un biennale da 18 milioni netti a stagione per due anni per il calciatore e 35 per la Lazio. “Non è in vendita e non ho ricevuta nessuna proposta” tuona Lotito che nel giorno della ricorrenza del 19° anno dal suo insediamento alla Lazio, in una nota ha provato a tranquillizzare i tifosi: “Non abbiate timore, l’amore per la Lazio è intatto, anzi è aumentato anno dopo anno per 19 anni. Stiamo lavorando per far sì che la Lazio sia sempre ai vertici, possa essere un Club in crescita”.

L'Italia conquista l'oro nella staffetta del fondo ai mondiali di nuoto di Fukuoka, in 1h10'31"2. Il quartetto azzurro con Pozzobon e Taddeucci, Acerenza e Greg batte Ungheria, Australia e Germania. Dopo l'argento e il bronzo di Greg e Acerenza nella 5 km, matura il primo oro della spedizione azzurra. E' il terzo oro della storia dopo quelle del 2000 e del 2022.

La finale over 60 di calcio a 5 della 59^ edizione della Coppa Canottieri è stata vinta dal Circolo Canottieri Aniene con il risultato di 4-1. Sconfitto il Circolo Canottieri Lazio, società ospitante della manifestazione. Per l'Aniene in campo il presidente del Coni, Giovanni Malagó, e il Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini. Tra le fila dell'Aniene anche il direttore di Rai Sport, Jacopo Volpi e il legale dell'As Roma, Antonio Conte. A sbloccare la partita, però, è stato Gianfranco Nirdaci nel primo tempo, capitolando con la doppietta a inizio ripresa. Per il Canottieri Lazio tra le stelle c'è Bruno Giordano che ha dato solo il calcio d'inizio perché non al meglio per poter giocare.