Mauro, Morata, Napoli e nuoto: le ultimissime

Massimo Mauro ricoverato per un infarto. Gli arabi piombano su Morata. Il Napoli vuole Lo Celso. Ai mondiali in Giappone arriva il primo oro

ROMA - Massimo Mauro, ex calciatore e commentatore televisivo, è stato colpito da un infarto in Calabria, mentre stava giocando una partita di padel. Il presidente della Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus, è stato portato all'ospedale di Catanzaro, dove è stato sottoposto ad un'angioplastica. Mauro, che ha 61 anni, non sarebbe in pericolo di vita grazie al tempestivo intervento dei soccorsi. Attualmente è ricoverato e tenuto sotto controllo dai medici.

L'Al Shabab, club che milita nella Saudi League, e che in questi giorni è sulle tracce dell'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha presentato un'offerta all'Atletico Madrid per Alvaro Morata, centravanti spagnolo classe 1992 che piace a Roma, Inter e Juventus. Lo ha confermato il principe Abdulrahman Bin Turki Bin Abdulaziz, proprietario del club arabo, intervistato da "As" al riguardo: “Sì, abbiamo fatto un’offerta per Morata e speriamo di chiudere questa trattativa il prima possibile".

Pressing costante del Napoli per Giovani Lo Celso, uno dei principali obiettivi per il centrocampo di Garcia. Dalla Spagna arrivano novità sulla trattativa col Tottenham per provare a trovare un'intesa. De Laurentiis spinge da tempo per il prestito secco per ripetere l'operazione Ndombele, chiusa proprio con gli Spurs un anno fa, ma ecco la novità: prestito con opzione di riscatto. Ne parla il Mundo Deportivo che svela anche la cifra massima che il Napoli sarebbe disposto a investire: 15 milioni.

Arriva il primo oro per la spedizione italiana ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. Al Seaside Momochi beach e' la 4x1500 di fondo, con la debuttante Barbara Pozzobon e tre quarti di squadra campione d'Europa e bronzo mondiale uscente - Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri - a salire sul gradino piu' alto del podio.