Lazio, Roma, Npaoli e Juventus: le ultimissime

Lotito struinge per Zielinski. La Roma aspetta Morata. Trattativa ad oltranza per il rinnovo di Osimhen. Lukaku vuole la Juventus

ROMA - La Lazio ha incassato la prima tranche da 20 milioni di euro per la cessione di Milinkovic e adesso può accelerare sul mercato. Ora ci dovrebbero essere le risorse e tutte le garanzie economico-finanziarie per tornare all’assalto di Zielinski, eletto da Sarri prima scelta per rimpiazzare il serbo, Ricci o Torreira in cabina di regìa. Trattative dure, per niente facili, considerando i prezzi. De Laurentiis ha respinto l’offerta di 20 milioni più 5 di bonus per il polacco, Cairo valuta 25 il play in orbita azzurra, il Galatasaray chiede circa 20 per il regista uruguaiano. Nel weekend Lotito tornerà all’assalto: aspettava di vedere i soldi di Milinkovic sul tavolo per non esporsi.

A vanti tutta su Alvaro Morata. José Mourinho lo vuole a tutti i costi, è in pressing con la proprietà per averlo come centravanti titolare e sta usando qualsiasi stratagemma per spingere Pinto (sempre orientato al prestito di Scamacca) a chiudere l’affare con l’Atletico Madrid. Anche perché di fatto l’accordo con il giocatore già è chiuso e sul tema ingaggio non ci sarebbero problemi dopo l’incontro avuto meno di una settimana fa con l’entourage dello spagnolo.

Il secondo atto della trattativa per il rinnovo del contratto di Victor Osimhen è andato in onda ieri nel ritiro del Napoli a Dimaro: da un lato Aurelio De Laurentiis e poi Roberto Calenda, l'agente di Osimhen, l'uomo dei sogni del popolo e della squadra, il centro del mondo azzurro, la voce dell'urlo scudetto. Il manager del centravanti è rimasto a Dimaro anche ieri, per il terzo giorno consecutivo: un dato saliente. Un'indicazione importante: la trattativa prosegue. I nodi sono vari e partono dall'inserimento e dal valore della clausola rescissoria.

Romelu Lukaku ha un accordo con la Juve ma si allena a Londra, con Ziyech e Aubameyang, gli altri esuberi dorati del Chelsea. Il belga è ancora proprietà di Boehly, bloccato dalla non uscita di Vlahovic alla Juve. I conti bianconeri, in questo momento, non permettono tale manovra. Big Rom ovviamente non perde di vista il futuro. Il suo legale Ledure lo informa su ciò che accade. Anche sui continui rumors provenienti dall’Arabia Saudita, dove l’Al Hilal sarebbe pronto a mettere sul piatto 60 milioni per un biennale e 50 da dare al Chelsea, in pratica l’offerta che fa saltare il banco. Ma l’attaccante ex Inter non è convinto di accettare.