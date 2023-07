Roma, Juventus, Donnarumma e nuoto: le ultimissime

Vittoria in amichevole per i giallorossi. Fagioli non parte per la tournée in Usa. Brutta disavventura per il portiere del Psg. Il Settebbelo chiude la prima fase con un'altra vittoria

ROMA - Finisce la partita. La Roma batte il Latina 6-0. Dybala show nella ripresa con doppietta due gol anche per Belotti, in gol anche Ibanez e Pagano. Scambio di saluti tra giocatori e staff, termina oggi il ritiro della Roma a Trigoria: domani la partenza per l’Algarve dove la squadra svolgerà la seconda parte del ritiro in un clima che sarà certamente più favorevole rispetto al caldo torrido che la squadra ha patito a Roma.

Dopo Adrien Rabiot, fermato da un problema al polpaccio, anche Nicolò Fagioli non partirà con la Juventus per la tournée negli Stati Uniti. Il centrocampista, fa sapere il club bianconero, resterà in Italia a causa di una tonsillite. Vedremo se il centrocampista riuscirà a raggiungere i compagni nei prossimi giorni o dovrà rinunciare del tutto alle amichevoli pre stagioni negli Stati Uniti.

Brutta avventura per il portiere del Paris Saint Germain, Gianluigi Donnarumma, e per la compagna Alessia Elefante: i due sono stati rapinati nel loro domicilio parigino la notte scorsa. La coppia è stata immobilizzata da alcuni individui che sono penetrati nell'appartamento, sito nell'ottavo arrondissement della capitale. Dopo la rapina i due sono ricorsi a cure ospedaliere. Indaga la Brigade de repression du banditisme (BRB) della polizia giudiziaria francese. Il portiere del Psg è rimasto leggermente ferito nella rapina, mentre la compagna non ha sofferto danni fisici.

L'Italia batte la Cina per 18-5 in un match del Gruppo B del torneo di pallanuoto ai Mondiali di Fukuoka 2023. Gli azzurri, al terzo successo in altrettanti incontri, dominano la sfida prendendo il largo nelle due frazioni centrali. Dopo il 2-2 nel primo quarto, l'Italia piazza un parziale di 7-1 nel secondo periodo e chiude i conti con ampio anticipo con il 6-2 nel terzo quarto. Spiccano i 4 gol a testa di Condemi e Di Fulvio. L'Italia tornerà in acqua alle 10.30 italiane, le 17.30 locali, per i quarti di finale.