Lazio, Milan, Kane e formula uno: le ultimissime

Lotito: "Sarri sarà accontentato". Pioli: "Voglio un Milan felice". Kane rifiuta il rinnovo. Leclerc domina le prime libere in Ungheria

ROMA - La Lazio ha ufficializzato il primo acquisto di questa sessione di mercato. Valentin Castellanos è il primo rinforzo che il patron Lotito, arrivato oggi nel ritiro di Auronzo di Cadore, ha regalato al tecnico Maurizio Sarri. L'argentino arriva dal New York City a titolo definitivo. Ad Auronzo intanto il patron biancoceleste ha avuto un faccia a faccia sia con Sarri che con Immobile per tracciare il futuro: “I tifosi devono stare tranquilli il tecnico avrà i suoi rinforzi”.

“Voglio un Milan felice. Ho un obiettivo, e l'ho detto a tutti: essere felice e allenare giocatori felici”. Così il tecnico rossonero Stefano Pioli a Sky: “C'è entusiasmo ed emozione, come normale che sia all'inizio della stagione. Siamo il Milan e il 2023-24 dovrà essere importante. Stiamo approcciando l'anno con dei cambiamenti, ma vedo tutti motivati”.

Il capitano dell'Inghilterra Harry Kane ha rifiutato di firmare un nuovo accordo con il Tottenham e vuole il trasferimento al Bayern Monaco, secondo quanto riporta il 'The Times' secondo il quale Kane non ha intenzione di prolungare il suo contratto, che scadrà il prossimo anno, ma non forzerà il passaggio al Bayern dopo il fallito trasferimento al Manchester City nel 2021. Il Bayern deve ancora trovare un accordo con il Tottenham per Kane.

Sul tracciato asciutto dell'Hungaroring, dopo la pioggia della prima sessione di prove libere, è stata la Ferrari di Charles Leclerc a far segnare il miglior crono nella seconda sessione di giornata in 1.17.686. Alle sue spalle la McLaren di Lando Norris, ad appena 15 centesimi di secondo dal tempo del monegasco. Terza l'Alpine di Pierre Gasly a +0.232. Ottavo posto per l'Aston Martin di Fernando Alonso, mentre è solo decima l'altra rossa di Carlos Sainz, seguita dalla Red Bull di Max Verstappen. Solo 16esima la Mercedes di Lewis Hamilton e 18esima l'altra Red Bull di Sergio Perez. Ascolta le news del pomeriggio