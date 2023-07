Lazio, Mbappé, Buffon e Messi: le ultimissime

Marcos Antonio infuriato. Niente tournée estiva per Mbappé. Buffon pronto a ritirarsi. Esordio di Messi a Miami

ROMA - Marcos Antonio diventa un caso. Ieri a tarda sera ha ricevuto un’offesa razzista sui social, legata alla sua possibile cessione. Il regista brasiliano ha risposto agli insulti di un follower: “È incredibile e inaccettabile che al giorno d’oggi dobbiamo ancora leggere questo tipo di situazione. Quindi sappi che non mi scuoterai affatto. La mia testa sarà sempre alta e desiderosa di lottare contro queste assurdità”. Presa di posizione immediata anche parte del club: “Marcos, la tua battaglia contro il razzismo è la nostra. Tutta la S.S. Lazio è con te. Per quel commento frutto di inciviltà c’è solo una parola: vergogna”.

I campioni di Francia del Paris Saint-Germain hanno escluso Kylian Mbappe dalla tournée pre-stagionale che la squadra terra' in Giappone, gettando ulteriori dubbi sul suo futuro. La squadra parigina non ha fornito alcuna motivazione per l'assenza del capitano della Francia dalla lista dei 29 convocati, lista in cui figura l'altra superstar del club, il brasiliano Neymar, ma alla base della rottura ci sarebbe la mancata firma sul rinnovo del francese.

L’annuncio sul ritiro arriverà presto ma Gigi Buffon ora si sta godendo il mare, la famiglia, il relax. Valuterà senza particolare ansie tutte le varie offerte arrivate nell’ultimo periodo. Dopo aver detto no nei giorni scorsi ai petrodollari degli arabi e a quella proposta faraonica da 30 milioni di euro per i prossimi due anni, si è concentrato su quello che sarà, appunto, la sua nuova vita.

Con un gol su punizione al 94', Leo Messi ha scritto il finale perfetto per il suo storico debutto nel calcio americano. L'argentino, 36 anni, ha regalato il successo al suo nuovo club, l'Inter Miami, battendo i messicani del Cruz Azul nella Leagues Cup 2023, torneo che vede in campo squadre messicane e della Mls, la lega major americana. L'argentino e' entrato in campo al 54', partendo dalla panchina ma con la fascia da capitano, davanti ai 18 mila spettatori dello stadio di Fort Lauderdale.