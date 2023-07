Lukaku, Roma, Lazio e Mbappé: le ultimissime

Lukaku aspetta la Juventus. Roma tra Scamacca e Moarata. Lotito a caccia del dopo Milinkovic. Mbappé vuole solo il Real Madrid

ROMA - Lukaku è sempre l’obiettivo primario della Juve e l’accordo già raggiunto tra le parti può trovare presto i crismi dell’ufficialità. Tra qualche giorno il dt Giuntoli lascerà la tournée e tornerà in Europa dedicandosi alla realizzazione di un affare che va oltre il semplice nuovo acquisto. Lukaku alla Juve per Giuntoli significa iniziare con il botto, dare subito un segnale forte a poche settimane dal suo arrivo a Torino, prendersi l’attaccante che una delle grandi rivali era pronta a tenersi. Anche per tutto questo adesso la Juve preme sull’acceleratore.

Alvaro Morata e Gianluca Scamacca, la scelta del nuovo centravanti della Roma è una vera e propria partita a scacchi. Fatta di strategie e attese da parte dei due giocatori che caldeggiano il nome del loro favorito. Con un comune denominatore: trovare la migliore soluzione per la nuova stagione. Da una parte José Mourinho che è in pressing per portare Morata a Trigoria, dall’altra Tiago Pinto è alla ricerca di soluzioni low cost e spera nel prestito di Scamacca dal West Ham.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha il colpo in canna, ma non lo rivela. Non è Zielinski, appeso a un filo per due motivi. L’incontro del suo agente con De Laurentiis ha ridotto le distanze e lo ha riavvicinato al rinnovo con il Napoli. Il prezzo del polacco resta alto. L’attesa ha permesso al presidnete biancioceleste di virare e lavorare su altri tre o quattro obiettivi, preparando possibili sorprese. Due sono certificate: Samardzic (Udinese) e Kamada (ex Eintracht), svincolato di lusso inseguito da mezza Europa, sarebbe un gran colpo, ma occhio a evitare illusioni.

Resta aperto il caso Mbappé a Parigi: il giocatore vuole andare al Real Madrid l’anno prossimo. Più volte ha ripetuto che avrebbe voluto onorare il contratto fino al 2024, ma l’ultimatum di Al Khelifi dello scorso 5 maggio gli ha rovinato i piani. Da quel momento, è calato il silenzio. Mbappé non ha attivato l’opzione che gli permette d’estendere, entro il 31 luglio, il contratto fino al 2025 ed è rimasto sulle sue posizioni. A Parigi sono convinti che abbia giù un preaccordo con il Real Madrid per il 2024, mentre nella capitale spagnola sono rimasti spiazzati dall’ultima mossa di Al Khelaifi, che ora costringerebbe i Blancos ad effettuare una spesa possibile, ma non messa in preventivo.