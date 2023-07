Lazio, Napoli, formula uno e nuoto: le ultimissime

La Lazio batte la Triestina. Quattro nuove amichevoli per il Napoli. In Ungheria vince il solito Verstappen. Argento per l'Italia nella staffetta 4x100

ROMA – Terza amichevole estiva per la Lazio che ad Auronzo di Cadore ha battuto la Triestina per 4-0: sblocca Luis Alberto, il raddoppio porta la firma del solito Immobile. Nella ripresa Zaccagni e Cancellieri calano il poker biancoceleste Fronte mercato ci sarebbe l'accordo per Hudson-Odoi ma ora serve quello con il Chelsea, occhio al Fulham che si è inserito.

La prima parte del ritiro del Napoli si avvicina alla fine. La squadra lascerà Dimaro il 25 luglio e tre giorni dopo sarà subito a Castel Di Sangro. Quattro le amichevoli internazionali in programma nella città abruzzese a partire dal 29 luglio. Il club intanto ha pubblicato sul sito ufficiale tutte le informazioni per assistere alle amichevoli degli azzurri: Questo il programma degli eventi: sabato 29 Luglio alle ore 18:30 Napoli vs Hatayspor, mercoledì 2 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs Girona Futbol Club, domenica 6 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs FC Augsburg e venerdì 11 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs Apollon Limassol.

Max Verstappen è inarrestabile quest'anno nel mondiale di F1. Il pilota olandese ha vinto di forza il Gp di Budapest, settima vittoria consecutiva e 11esima per la Red Bull dall'inizio del Mondiale, beffando in partenza Lewis Hamilton che gli aveva strappato la pole sabato, conducendo la gara dal primo all'ultimo giro e facendo anche segnare il giro veloce. Seconda la McLaren di Lando Norris , terza l'altra Red Bull di Sergio Perez quarto Hamilton, quinta l'altra McLaren del giovanissimo Oscar Piatri. Subito dietro l'altra Mercedes di George Russell poi le due Ferrari dio Leclerc e Sainz ottavo.

L'Italia vince la medaglia d'argento nella staffetta 4x100 stile libero maschile, la prima medaglia dalla piscina per gli azzurri, ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. Gli azzurri Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri e Thomas Ceccon hanno chiuso in 3:10.49. Oro all'Australia in 3:10.16 e bronzo agli Stati Uniti in 3:10.81. Ascolta le news del pomeriggio