Lazio, Roma, Napoli e Milan: le ultimissime

La Lazio sceglie tra Kamada e Zakharyan. Ore decisive per il rinnovo di Dybala e Osimhen. Nella notte Milan battuto dal Real Madrid

ROMA - Per l’erede di Milinkovic è una volata tra il nipponico Daichi Kamada, svincolato di lusso dell’Eintracht Francoforte, e Arsen Zakharyan, russo del Volga (è nato a Samara), stella della Dinamo Mosca, apparso nella notte tra sabato e domenica. I due hanno scavalcato Zielinski, il sogno proibito di Sarri. De Laurentiis ha respinto l’offerta di 20 milioni più 5 di bonus. Chiede 30 per il cartellino e tratta con il polacco il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Di che parliamo? E’ altamente improbabile possa venire alla Lazio, anche se la dead line è fissata per oggi. Lotito, dopo essere stato nel ritiro di Auronzo, si trasferirà a Milano e parlerà di nuovo con Adl. Ultimo tentativo prima di dirottare altrove. Kamada e Zakharyan al momento sono avanti.

Gli agenti di Dybala sono a Roma per incontrare Tiago Pinto. Oggi, grazie ai bonus scattati nella prima stagione alla Roma legati a minuti, gol e assist, l'argentino guadagna circa 6 milioni netti. Questo step è già garantito da qui al 2025. Con questo adeguamento si è già issato al livello dei compagni più pagati, cioè Pellegrini e Abraham. Ma la Roma è disposta a fare un ulteriore sforzo pur di vederlo sorridere ancora di più: migliorando i premi individuali, che diventerebbero più facili da conseguire, e aumentando anche la parte fissa dello stipendio.

Il rinnovo di Osimhen è ancora in bilico, dopo quattro giorni di incontri tra Roberto Calenda, l'agente di Victor, e Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli. Al quartier generale della squadra, permane l'impressione di una serie di difficoltà anche dopo la partenza di Calenda. Le quattro giornate del Napoli e Osi non sono bastate a sbloccare l'accordo, anche se le diplomazie sono costantemente al lavoro per trovarlo e i contatti continui: l'annuncio dell'intesa non arriva, il contratto scade nel 2025.

Il Real Madrid ha battuto in rimonta il Milan 3-2 in un'amichevole disputata nello stadio Rose Bowl di Pasadena, in California. Dopo le reti rossonere di Tomori (25') e Romero (42'), i "Blancos" hanno risposto con una doppietta di Valverde, autore di due gol in due minuti al 57' e al 59', per poi chiudere i giochi con Vinicius Jr. all'84'. Ad assistere alla partita, la prima delle quattro amichevoli che il Real Madrid giocherà negli Stati Uniti, 70.814 spettatori, quasi tutti schierati con la squadra spagnola. le 'merengues' sfideranno a Dallas gli eterni rivali del Barcellona.