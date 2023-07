Calcio, Roma, Milinkovic e Setterosa: le ultimissime

Debutto con vittoria per le azzurre al mondiale. Scamacca aspetta i giallorossi. Per il serbo gol alla prima in casa. Impresa delle ragazze del ct Silipo

ROMA - Un colpo di testa di Cristana Girelli all'87mo minuto ha regalato la vittoria all'Italia femminile nel debutto ai mondiali in Australia e Nuova Zelanda. All'Eden Park di Auckland le azzurre sono apparse ancora un po' imballate ma nel finale hanno trovato un preziosissimo successo nel girone G. La 33enne attaccante della Juventus, entrata in campo quattro minuti prima al posto di Dragoni, ha superato il portiere dell'Albiceleste Correa con una bella girata all'angolino su un cross di Boattin.

Scamacca è stato due giorni a Roma ma non ha avuto incontri a Trigoria. L'attaccante del West Ham spera che il club londinese possa ammorbidirsi sulle sue pretese, quindi di poter accettare anche il prestito con diritto (od obbligo) di riscatto. Pinto ha riallacciato i discorsi con il West Ham e sta cercando di trovare un accordo. L’inserimento di un altro centravanti alla corte di Moyes (Origi interessa molto) potrebbe favorire la cessione dell’ex Sassuolo.

Un palo (a gioco fermo) all’esordio, un gol alla prima in casa davanti ai nuovi tifosi. Sergej Milinkovic-Savic inizia bene la sua avventura con l’Al-Hilal. Nell’amichevole contro il Kuwait giocata allo stadio Re Fahd (finita 4-2), l’ex giocatore della Lazio ha trovato la prima rete con la nuova maglia. E i tifosi sono già pazzi di lui. Prima del calcio d’inizio la presentazione show con il Sergente protagonista insieme a Ruben Neves e Koulibaly.

Il Setterosa compie l'impresa e batte gli Usa ai quarti di finale dei mondiali di Fukuoka conquistando la semifinale della rassegna iridata. Le azzurre hanno sconfitto le statunitensi, campionesse olimpiche e con quattro mondiali nel curriculum, per 8-7 durante una prova impeccabile. "Sapevamo che era una partita da giocare in fase difensiva, prendere solo sette gol è tanta roba. Ora è lecito pensare di arrivare il più lontano possibile- dice il ct Carlo Silipo. In semifinale le azzurre affronteranno la vincente della sfida Olanda-Canada.