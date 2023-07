Mbappé, Sampdoria, Gravina e nuoto: le ultimissime

Offerta monstre per Mbappé. E' morto Trevor Francis. Gravina;: "Iscrizioni entro il 30 aprile". Impresa di Ceccon al mondiale

ROMA - "Il Paris Saint-Germain ha accettato l'offerta di 259 milioni di sterline (300 milioni di euro, ndr) presentata dall'Al Hilal per Kylian Mbappé". A sostenerlo è 'Sky Sport News' che conferma così quanto anticipato dall'agenzia di stampa francese 'Afp', secondo cui il club parigino ha autorizzato il club saudita a parlare con il 24enne attaccante in scadenza nel 2024 e deciso a non rinnovare il proprio contratto con i campioni di Francia (che lo hanno così escluso dalla tournée estiva in Giappone) per approdare poi tra un anno a parametro zero al Real Madrid.

Lutto nel mondo del calcio, con la scomparsa di Trevor Francis. L'ex attaccante è morto all’età di 69 anni mentre si trovava in Spagna, sembra a causa di un infarto. Francis era stato colpito da un attacco di cuore già 12 anni fa e per questo gli venne applicato uno stent. FrancisUna leggenda del calcio con un totale di 293 presenze in carriera, 73 goal e due Coppe dei Campioni in bacheca con il Nottingham Forest.

''Stop a riammissioni e ripescaggi? Non è più accettabile. Faremo qualcosa a breve. Dall'anno prossimo anticiperemo i termini d'iscrizione ai campionati, con deadline al 30 aprile e non a maggio o giugno. Pretenderemo rispetto ferreo delle regole''. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commentando dopo il consiglio federale il caos legato intorno ai ricorsi per riammissioni e ripescaggi.

Impresa di Thomas Ceccon nelle acque della 'Marine Messe' di Fukuoka. Il nuotatore azzurro e' campione del mondo dei 50 farfalla toccando in 22"68. Argento al portoghese Diogo Matos Ribeiro (22"80), bronzo al francese Maxime Grousset (22"82). Per Ceccon, 22 anni di Thiene, portacolori delle Fiamme Oro, quello odierno e' il secondo oro mondiale individuale dopo quello dello scorso anno a Budapest nei 100 dorso (nella sua bacheca anche l'oro iridato nella 4x100 misti sempre nella capitale ungherese).