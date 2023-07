Mbappé, Lazio, Roma e Napoli: le ultimissime

Offerti 700 milioni in un anno a Mbappé. Lotito tenta l'affondo per Kamada. La Roma tratta il rinnovo di Dybala. Solo un pareggio per il Napoli

ROMA - L'Al-Hilal continua ad alzare l'offerta per portare Kylian Mbappé in Arabia Saudita. Il club aveva già presentato un'offerta folle ai parigini ma nella giornata di ieri è arrivato il rilancio, forse ancor più incredibile. 300 milioni al Psg, 700 milioni alla stella della nazionale francese per un solo anno di contratto.

Lotito prova ad accelerare il mercato della Lazio: oggi l'incontro con gli agenti di Kamada. Il giapponese è richiesto da Sarri, lo preferisce a Zakharyan perché lo ritiene più pronto. Ha 26 anni, ha giocato nell’Eintracht Francoforte, è nazionale, è rodato rispetto alla stellina russa. Kamada è stato vicino al Milan, è stato in orbita Atletico Madrid, ma nessuna delle due piste si è accesa. Si è inserita la Lazio e sta portando avanti i contatti da giorni.

Il manager dy Dybala Jorge Antun ha avuto un contatto con Tiago Pinto per parlare del nuovo contratto e dell’eventuale nuovo stipendio. Dandosi appuntamento ai prossimi giorni quando potrà esserci un incontro a Trigoria (anche con Carlo Novel) tra l’entourage e il gm, che oggi sbarca in Portogallo per poi tornare a Trigoria quando occorrerà. Clima disteso per un colloquio cordiale ma oltre all'adeguamento serve eliminare la famosa clausola che potrebbe liberarlo a cifre bassissime.

Dopo aver segnato 6 gol all'Anaune, il Napoli campione d'Italia non è andato oltre il pareggio per 1-1 contro la Spal retrocessa in Serie C. A Dimaro, la squadra guidata da Rudi Garcia è subito pericolosa con Politano e Simeone, ma senza segnare. Dopo un primo tempo senza gol nella ripresa gli ingressi di Osimhen e Kvaratskhelia ma è la Spal che passa in vantaggio, con Puletto che sorprende Meret. Poi ci pensa Anguissa a rimediare, realizzando l'1-1 conclusivo, servito alla perfezione da Zielinski.