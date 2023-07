Lazio, Napoli, e Arabia Saudita nuoto: le ultimissime

Primo allenamento per Castellanos. Problemi per Osimhen, Mario Rui e Lobotka. La cifra shock che i club arabi possono spendere nel calciomercato. Il Settebello eliminato dal mondiale

ROMA - Primo acquisto ad Auronzo quando il ritiro sta per terminare. Ecco Taty Castellanos, punta argentina comprata dalla Lazio in questa sessione di mercato. Dopo le visite mediche e i problemi burocratici, è arrivato ieri sera sotto le Tre Cime di Lavaredo. Chiacchierate con i nuovi compagni e via in campo subito agli ordini di Sarri. Palestra, riscaldamento atletico e poi prove tattiche al centro dell’attacco. Poi autografi e selfie con i tifosi.

Ultimo allenamento per il Napoli a Dimaro prima del ritorno a casa previsto nel pomeriggio. In mattinata la squadra, reduce dall'amichevole contro la Spal, si è allenata agli ordini di Garcia. Non era in gruppo Victor Osimhen, rimasto a riposo e con il ghiaccio sulla coscia sinistra. L'attaccante ieri ha provato in tutti i modi a far gol, senza successo. Ha dato un grande contributo nel secondo tempo alla squadra quando è entrato in campo. Erano assenti durante l'allenamento anche Mario Rui e Lobotka, entrambi ko contro la Spal. Per il portoghese risentimento alla coscia destra.

L'offerta mostruosa per Kylian Mbappé, in realtà, è solo la punta dell'iceberg. Come spiegato dalla CBS, infatti, è veramente incredibile la cifra che è stata messa a disposizione dal Ministero dello Sport dell'Arabia Saudita per rendere appetibile il campionato locale e riempirlo di campioni. Sono circa 20 miliardi di euro quelli che potranno essere spesi dalle squadre arabe nel calciomercato da qui al 2030, numeri chiaramente impareggiabili dai club europei e che potrebbero portare a molti altri trasferimenti in Medio Oriente.

Azzurri della pallanuoto fuori dai mondiali di Fukuoka: la Serbia batte il Settebello ai rigori dopo una partita tiratissima chiusa sull'11-11 alla fine del tempo regolamentare. Ai rigori decisivo il portiere serbo Mitrovic che para più di Del Lungo, battuito alla fine dal gol decisivo di Rasovic. "E' stata una partita molto fisica, di una grande intensità, quella che mi aspettavo. I ragazzi sono stati dentro al match fino alla fine, ma purtroppo non è bastato" il commento del ct Sandro Campagna. Ascolta le news della mattina