Lazio, Lukaku, Ronaldo e scherma: le ultimissime

Pedro: "Possiamo ambire allo scudetto". Post criptico di Lukaku. CR7 ferma in amichevole il Psg. Prima medaglia ai mondialid scherma

ROMA - "E' un campionato difficile ma l'ultimo anno ha dimostrato che può succedere di tutto e quindi anche noi possiamo vincere lo scudetto". Parola di Pedro che, fresco di rinnovo fino al 2024 con opzione per il 2025, traccia la strada per il futuro della Lazio: "Serve un ulteriore salto. Penso che non sia impossibile. Tutti noi dobbiamo avere il sogno di vincere lo scudetto con la Lazio. Non è una cosa impossibile. Difficile sì, ma dobbiamo lavorare tutti insieme perché abbiamo fatto una buona stagione e dobbiamo migliorare".

Al centro di una delle telenovele più controverse del calciomercato, Romelu Lukaku rompe il silenzio e lo fa ancora sui social dove pubblica una nuova frase criptica dopo quella apparsa nelle sue storie Instagram qualche giorno fa ("Quando l'odio non funziona, si iniziano a dire bugie"). Rinnegato' dall'Inter che non gli perdona di aver trattato con la Juve, il 30enne centravanti belga continua ad aspettare i bianconeri ignorando le sirene saudite verso le quali vorrebbe invece spingerlo il Chelsea, club in cui è tornato dopo la stagione vissuta in prestito con i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Il Psg ha iniziato la sua tournée pre stagione in Giappone. Nella prima partita di Luis Enrique, che sta gestendo il caso Mbappé, il club parigino non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. In un'amichevole che doveva essere ricca di stelle, l'unica a scendere in campo è stata Cristiano Ronaldo. Il Psg ha infatti dovuto rinunciare a Mbappé, oltre a Messi volato all'Inter Miami. Neymar inoltre è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Per questo la partita ha generato molto meno interesse anche per il pubblico presente, con lo stadio che non è riuscito ad arrivare al tutto esaurito.

Medaglia d'argento per la siciliana Alberta Santuccio nella finale di spada femminile. A vincere l'oro, ai mondiali di scherma in corso a Milano, e' stata la francese Marie-Florence Candassamy che ha vinto 15-12. Santuccio è atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato.