Roma, Lazio, Inter e Messi: le ultimissime

Aouar: "Amo già la Roma". La Lazio chiude per Sow dell'Eintracht. Inzaghi : "Puntiamo lo scudetto". Messi incanta a Miami

ROMA - Intervista esclusiva al Corriere dello Sport del neo acquisto Aouar: "Roma, già ti amo" le prime parole del neo centrocampista che che ha le idee molto chiare: “Voglio rendere i tifosi fieri di me e della squadra". Così su Mourino: "Il mister è stato fondamentale: l’occasione di essere allenati da un fenomeno è imperdibile". Nessun dualismo con Lorenzo Pellegrini: "Io ho sempre pensato che i calciatori bravi possano e debbano giocare insieme. Lorenzo è uno di questi, verrà naturale integrarsi".

Sarà Djibril Sow il secondo acquisto della Lazio dopo Castellanos. Centrocampista può essere utilizzato sia da mediano che da mezzala: 26 anni, è svizzero con origini senegalesi. Lotito s’è lanciato su Sow dopo aver fallito un doppio assalto a Kamada e a Ricci. Costerà 15 milioni alla Lazio, è in scadenza nel 2024. Ha segnato 4 gol in 32 partite, è lo score dell’ultima Bundesliga. Arriva più da mezzala che da regista, nelle prossime ore sarà più facile capire come è inquadrato.

“Vorremmo riconfermarci in Europa, ci proveremo sapendo che sarà difficilissimo. Il grande obiettivo della società è lo scudetto, stiamo cercando di prepararci e rinforzarci al meglio. Abbiamo speranza di vincere il titolo”. Questo l'obiettivo dichiarato del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi al canale Youtube 'Soccerking' che sottolinea: “Il calcio italiano è in ascesa. In Serie A ci sono 20 squadre, dieci giocano a 4 dietro, dieci a tre”.

Ancora Lionel Messi. Non poteva partire meglio la sua nuova avventura in California, perché alla seconda partita con l'Inter Miami l'argentino non solo si è confermato, ma ha pure raddoppiato. La Pulce ha segnato due reti, aggiungendo al suo personale ruolino di marcia anche un assist, il primo negli Stati Uniti. Così ha trascinato il club di proprietà di David Beckham nella vittoria per 4-0 contro l'Atlanta United in Coppa di Lega, conquistando un posto degli ottavi di finale. Messi ha segnato entrambi i gol entro il 22esimo, arrivando così a tre complessivi nei suoi primi 63 minuti per l'Inter Miami.